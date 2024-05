Auteur d’un doublé face aux Sharks, Joris Jurand a samedi dernier parfaitement supplanté Alivereti Raka, blessé au doigt. Pour autant, sa belle performance lui laisse aussi d’immenses regrets…

Cette demi-finale face aux Sharks vous laisse-t-elle des regrets ?

Forcément, oui… Quand on mène de treize points à la cinquantième minute, on ne peut que regretter l’issue de cette rencontre. Mais sur l’équipe qu’alignaient les Sharks samedi après-midi, il y avait, je crois, dix champions du monde. Quand ils ont été sacrés à l’automne dernier, ils avaient d’ailleurs gagné trois de leurs matchs de phase finale par seulement un point d’écart. L’histoire s’est donc reproduite avec nous. Que peut-on dire de plus ?

Après la cruelle défaite face aux Sharks (32-31), Christophe Urios est revenu sur les moments forts de la rencontre et l’ambiance qui régnait dans le vestiaire clermontois, après la rencontre…



De l’extérieur, on eut pourtant l’impression que cette demi-finale était impossible à perdre : vous avez dominé sur quasiment tous les duels, vous avez été supérieurs en conquête et dans le jeu courant… Comment l’analysez-vous, cette rencontre ?

Je suis d’accord avec ce constat et c’est d’autant plus dommage. On domine, on domine mais au final, ce sont eux qui gagnent. Nous allons donc disséquer cette demi-finale en début de semaine, regarder où nous avons fauté. Puis il faudra basculer au plus vite sur la suite du calendrier : nous avons samedi une échéance importante en Top 14 (à Perpignan, N.D.L.R.). Il faut que l’on assure définitivement le maintien.

En fin de match, vous avez eu une occasion d’essai mais avez été fauché en pleine course par Aphelele Fassi, l’arrière sud-africain. Que s’est-il passé, au juste ? Et y avait-il oui ou non essai de pénalité, sur cette action ?

Pour moi, il ne joue absolument pas le ballon et s’il ne me frappe pas, je marque. Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas eu essai de pénalité. La réaction, à chaud, elle est frustrante parce que si nous avions marqué à ce moment-là du match, celui-ci était terminé. (Il soupire) Mais on aurait dû assurer la victoire avant, voilà tout… On a pris beaucoup trop de pénalités en première période…

En première période, vous avez percé la défense sud-africaine un nombre incalculable de fois. Quel était le plan de jeu ?

On savait que leur défense montait tout droit. En changeant les lignes de course, on parviendrait donc forcément à franchir tôt ou tard ce rideau. Les Sharks, on les a pris où on voulait les prendre mais cela n’a pas suffi.

Quand on voit Clermont jouer de cette façon, on se dit finalement que l’ASMCA n’est pas à sa place, en championnat. Qu’en pensez-vous ?

La saison a été complexe. On a eu des hauts, des bas et comme le dit souvent Christophe (Urios), on aspirerait à tout autre chose en Top 14 si nous avions su être plus réguliers. Mais il ne faut pas s’appesantir là-dessus. Il faut surtout préparer au mieux ce prochain déplacement à Perpignan, une équipe très en jambes, très joueuse…

Vous avez samedi après-midi sorti un match incroyable et aplati un doublé face aux Sharks. Cette rencontre de Challenge Cup, vous n’étiez pourtant pas censé la disputer…

Alivereti Raka est un joueur incroyable : il a été en équipe de France, a disputé une Coupe du monde (en 2019) mais son absence m’a offert une chance, samedi dernier. […] Moi, j’ai vécu un début de saison compliqué à Clermont et je ne me retrouvais pas dans ce niveau de jeu. À Londres, j’ai montré de quoi je suis capable, même si j’aurais préféré être moins bon et que l’équipe accède à la finale de la compétition…