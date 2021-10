Que pensez-vous de cette rencontre ?

Nous avons fait un bon match, il valide un certain travail, il révèle la profondeur de notre groupe. Il y avait des absents, mais nous n'avons pas pris ça comme une excuse. Il a aussi révélé le caractère de notre groupe. C'est de bon augure de voir que quand novembre arrive et que les jours les plus rudes s'annoncent, on peut compter sur un groupe de trente joueurs. Nous avons fait le dos rond en première mi-temps, nous avons fait un travail de sape qui a payé en deuxième mi-temps, avec pas mal d'opportunités pour nous.

Les coachs vous ont-ils prévenu que vous alliez rentrer assez tôt ?

Oui, ils m'ont prévenu à la pause. Ils m'ont dit: "Échauffe toi, tu vas entrer rapidement."

Quelle était votre mission ?

Il fallait tenir le ballon et les mettre sous pression. J'avais vu qu'en première mi-temps, nos avants étaient forts qui avançaient ? Mais on jouait un peu trop près à mon goût, alors on retombait sur les avants adverses eux aussi très combattants. Il fallait donc trouver un peu plus d'air en jouant un peu plus loin. C'est ce qu'on a essayé de faire en deuxième période, les ballons ont été plus rapides et ça nous a permis de trouver des opportunités .

Sur votre premier ballon, vous réussissez un drop. Était-ce une façon de dire : "Voilà, je suis là !"?

Non, pas du tout. C'est la physionomie de la partie qui a voulu ça. Dans des matchs très serrés, sous la pluie, on se sent comme dans des matchs de phase finale, très compliqués. Comme beaucoup d'équipes, on aime bien mener. Nous étions dans le doute depuis la première mi-temps, il fallait reprendre le score pour se libérer.

Comment qualifieriez-vous votre début de saison en termes d'état d'esprit ?

Je cherche à prendre du plaisir à me situer dans l'accompagnement et la transmission vis-à-vis des jeunes sur la stratégie des matchs. Après, Matthieu Jalibert est le numéro un, il est pétri de talent. Il fait des matchs énormes. Dès le départ, l'idée était de jouer la carte de l'accompagnement, être complémentaire avec lui en fin de match. Et je prends énormément de plaisir.

Combien de fois vous êtes-vous entraîné cette semaine ?

Peu, j'ai eu un petit garçon mercredi.

On vous a vu réussir un superbe offload sur le second essai, pouvez-vous nous expliquer ?

Les avants sont après moi, donc les espaces sont un peu plus larges en défense puisqu'on essayait d'étirer les choses. Je crois que c'est Jeff (Poirot, ndlr) qui est venu main-main, et ça nous a permis de jouer debout, c'est ce qu'on aime bien faire. Du pur jeu après contact et c'est dur de défendre face à ça.

Peut-on parler de renaissance à votre sujet ?

C'est peut-être un peu fort, je ne sais pas. En tout cas, je joue pour le plaisir, et je me régale.