Aurillac - Montauban

Les Aurillacois sont à la peine dans cette première partie de saison. S'ils ne comptent qu'un point d'avance sur Rouen (15e) et quatre sur Valence-Romans (16e), les Cantalous n'ont pas le droit à l'erreur contre Montauban. En effet, il faut absolument l'emporter pour souffler un peu, comme l'avouait Maxime Petitjean dans nos colonnes cette semaine. Les hommes de Jean Bouilhou quant à eux ne sont pas forcément mieux mais pourront compter sur l'apport d'Évrard Oulai et de Benson Stanley vraisemblablement.

Le but est donc de réaliser un coup dans le Cantal afin de remonter au classement et de s'éloigner de la zone rouge. Le public de Jean Alric aura un rôle majeur à jouer afin de redonner la confiance à son équipe et ainsi prendre un peu d'avance sur les Normands et sur les Drômois.

Quel est votre pronostic ? Sondage 262 vote(s) Aurillac Nul Montauban

Notre pronostic : victoire d'Aurillac, bonus défensif pour Montauban.

Nevers - Béziers

Là-aussi, il s'agit d'un match de milieu de tableau à l'heure actuelle. En effet, les deux formations comptent le même nombre de points (25) et ne pointent qu'à six points des places qualificatives. Autant dire que les Neversois comme les Biterrois ont la feme intention de s'imposer afin de revenir dans la coursé à la qualif'. Malheureusement pour les hommes de Xavier Péméja, le sérial marqueur fidjien de la saison dernière, Josaïa Raisuqe, en a terminé de l'exercice 2019/2020.

Léonard Paris pourrait cependant faire sa première apparition sous le maillot jaune & bleu, lui qui arrivé en prêt du Racing 92. Quant aux Héraultais, il ne devrait pas y avoir trop de changements dans le XV de départ bien que l'enchaînement des rencontres devient compliqué.

Quel est votre pronostic ? Sondage 255 vote(s) Nevers Nul Béziers

Notre pronostic : victoire de Nevers, bonus défensif pour Béziers.