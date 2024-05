L’Assemblée générale de ce matin était attendue pour en savoir plus sur le projet de reprise du BO. Il n’y a, finalement, pas eu d’annonce officielle devant la presse. Les dirigeants du Biarritz olympique ont préféré garder le silence, jusqu’au passage devant l’A2R, de demain.

Il était un peu plus de 9 heures, ce matin, lorsque l’Assemblée générale du Biarritz olympique a démarré. À Biarritz, balayé ce matin-là par une fine pluie, les actionnaires sont arrivés au compte-goutte, un peu plus tôt, par l’avenue Henri Haget, où une petite dizaine de journalistes, et quelques supporters attendaient. Les nouveaux patrons du BOPB, qu’ils se nomment Shaun Hegarty, Flip van der Merwe ou Marc Baget, ont, eux, rejoint la tribune Kampf par la main courante du stade Aguiléra, évitant ainsi les curieux présents aux alentours du stade. Ils étaient accompagnés des avocats Christophe Cariou-Martin et Arnaud Dubois.

Van der Merwe président, Dubois et Cariou Martin au directoire

L’Assemblée générale a duré deux bonnes heures. Elle s’est déroulée dans une bonne ambiance selon les participants, mais à l’issue de celle-ci, aucun des actionnaires présents n’a souhaité faire de commentaires. Hegarty et ses associés ont ensuite quitté la tribune Kampf en toute discrétion, toujours par l’intérieur du stade, afin de rejoindre la tribune Aguiléra où un conseil de surveillance a suivi.

Comme annoncé, le mois dernier, par Shaun Hegarty, l’ancien deuxième ligne Flip van der Merwe (38 ans) a été élu président du directoire. Christophe Cariou-Martin (47 ans) et Arnaud Dubois (40 ans) ont été nommés membres du directoire, alors que Shaun Hegarty (40 ans) a gardé la présidence du conseil de surveillance. Cariou-Martin est un proche d’Hegarty, dont il est aussi l’avocat. Dubois a été directeur administratif et financier de l’AS Béziers Hérault de 2012 à 2017. L’an dernier, il avait accompagné l’homme d’affaires Romain Détré, lorsque celui-ci avait envisagé de racheter le Biarritz olympique à Jean-Baptiste Aldigé.

Serge Blanco à son arrivée à l’Assemblée générale, ce matin. Midi Olympique - Pablo ORDAS

Pas d’annonce

Pour le reste ? "Nous n’avons rien à dire, nous laissons les présidents faire des annonces", indiquait l’un des actionnaires à la sortie de la tribune Kampf. Quelques minutes plus tard, Christophe Cariou-Martin, nouveau membre du directoire, est descendu de la tribune Blanco pour expliquer qu’il n’y aurait aucune prise de parole ce lundi. L’avocat a repoussé le rendez-vous d’au moins 24 heures, expliquant ainsi que ses équipes voulaient rester concentrées sur le passage attendu devant l’Autorité de régulation du rugby (A2R), prévu demain à 13h15.

Un mois plus tôt, lors de la conférence de presse au cours de laquelle Shaun Hegarty avait officialisé la reprise du club, l’ancien trois-quarts centre avait donné rendez-vous à la date du 6 mai pour en savoir plus sur les soutiens financiers qui l’accompagnent dans ce projet de reprise. "Tout ce projet, on en parlera à partir du moment où on aura les mains totales sur le club", disait alors Hegarty. Selon toute vraisemblance, il faudra encore patienter, au moins, un jour supplémentaire, avant d’en savoir plus sur les soutiens financiers qui accompagnent le projet. Ce lundi, autour d’Aguiléra, une personne présente pendant l’AG matinale nous confiait, au sujet du projet biarrot : "Pour l’instant, au niveau des investisseurs, c’est flou… Nous n’en savons pas plus."

Shaun Hegarty (à gauche) et Arnaud Dubois (à droite), ce lundi, à Aguiléra. Midi Olympique - Pablo ORDAS

Hegarty : "On communiquera après l’A2R"

C’est autour de 13h30 que Marc Baget, Flip van der Merwe, Shaun Hégarty et Arnaud Dubois ont quitté le stade Aguiléra. Le président du conseil de surveillance et le nouveau membre du directoire ont confirmé qu’ils ne feraient aucune annonce officielle ce lundi. "Demain on part à l’A2R. Par respect pour eux, on communiquera après. Le conseil de surveillance a décidé qu’une communication sera faite suite au rendez-vous primordial de demain. J’entends et je comprends (la pression autour du passage devant l’A2R, NDLR), elle est légitime et je remercie tous les gens qui aiment ce club, qui veulent savoir. On a présenté, à l’Assemblée générale, tout ce qu’on va présenter demain à l’A2R et on va avancer sereinement", a expliqué Hegarty.

"L’AG s’est bien passée ce matin, on a une échéance très importante, demain, devant la DNACG. Elle est prête, mais par respect pour eux, on leur laisse la primauté. Je crois que les actionnaires ont été rassurés par la présentation qui leur a été faite. Maintenant, il y a une deuxième mi-temps à faire devant la DNACG pour rassurer les instances", a terminé Dubois. Rendez-vous demain, donc ?