Blair Kinghorn a terminé la demi-finale de Champions Cup avec une sérieuse blessure au nez. S’il s’en est amusé sur les réseaux sociaux, l’arrière écossais de Toulouse est fortement incertain pour la réception du Stade français (dimanche, 21 heures).

Blair Kinghorn a pris un (gros) coup dans le nez. À quelques secondes de la fin de la demi-finale de Champions Cup opposant Toulouse aux Harlequins, l’arrière écossais s’est emplâtré sur un Anglais et s’est sérieusement blessé au nez. Sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur d’Édimbourg a notamment partagé deux photos avec son nez tordu et un masque appliqué sur celui-ci avec une légende ironique : "fantastique". Titularisé en lieu et place de Thomas Ramos, le numéro 15 toulousain a livré une bonne partie mais reste incertain pour la réception du Stade français, ce dimanche, dans le cadre de la 23ème journée de Top 14.

Nez tordu, mais ça n’a pas l’air de déranger Blair Kinghorn qui en rigole et nous partage un magnifique avant/après \ud83d\udc43 \ud83d\ude02



Bon rétablissement, et à bientôt sur les terrains ! pic.twitter.com/gWTdcJhVtB — TOP 14 Rugby (@top14rugby) May 6, 2024

Ramos de retour dans son fauteuil ?

Face à ce probable forfait, Thomas Ramos devrait donc retrouver sa place d’arrière. Remplaçant en quart et en demi-finale de Champions Cup, l’arrière a donc de fortes chances de reporter son numéro fétiche contre les Parisiens. Lors de cette affiche de gala, entre le premier et le second, Thomas Ramos aura l’occasion de prouver à son entraîneur qu’il est indispensable dans le fond du terrain toulousain.