En se qualifiant pour la finale de la Champions Cup face aux Harlequins, Toulouse prolonge l’état de grâce du rugby français en Europe. Car pour la cinquième fois de suite, un club du Top 14 se hisse sur la dernière marche de la compétition.

La série continue. Grâce à la victoire de Toulouse face aux Harlequins (38-26), un club français se qualifie pour la cinquième fois de suite en finale de Champions Cup. Intraitables contre les Londoniens, les Toulousains ont prolongé le rayonnement de l’Hexagone en Europe en s’offrant par la même occasion une huitième finale depuis la création de la compétition en 1996. Avant le Stade toulousain, La Rochelle a été sacrée lors des deux dernières éditions, face au Leinster, après avoir été battue en 2021 par… Toulouse. Enfin, en 2020, le Racing 92 était tombé face aux Chiefs d’Exeter au terme d’une finale dantesque. Il faut donc remonter à 2019 pour trouver trace d’une finale sans club français. Cette année-là, les Saracens avaient dominé le Leinster.

Antoine Dupont sait combien le contexte de la finale sera particulier, face à un Leinster qui a stoppé les siens en demie lors des deux dernières saisons mais qui a toujours trébuché sur l'ultime marche derrière...



L'interview complète > https://t.co/dU4xekV73J pic.twitter.com/rESsGcDevk — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 5, 2024

Onzième qualification en douze éditions

Plus globalement, le rugby français règne en maître sur le Vieux Continent depuis plus d’une décennie. Sur les douze dernières finales, seule une affiche s’est disputée sans une écurie du Top 14 (2019). Le triplé de Toulon, les larmes de Clermont ou les regrets du Racing 92 ont traversé la dernière décennie avant que Toulouse et La Rochelle ne dominent à leur tour en Champions Cup. Enfin, depuis la création de la coupe d’Europe en 1996, vingt-deux finales (sur vingt-neuf) se sont jouées avec au moins une équipe française. Au total, seules quatre d'entre elles (Brive, Toulon, La Rochelle et Toulouse) ont été sacrées. Le Stade toulousain a maintenant l'occasion d'accrocher une sixième étoile à son maillot...