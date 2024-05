À trois minutes de la fin du match, dans la demi-finale de Champions Cup hier entre Toulouse et les Harlequins, le Toulousain Thomas Ramos et l’Anglais Joe Marler ont eu une petite brouille. Le pilier des Harlequins a provoqué l’arrière français, un geste qui a précipité la défaite des siens.

On joue la 77e minute de jeu au Stadium. Les Harlequins, menés de 12 points ont un ballon à jouer à l’entrée des 22 mètres adverses. Les Rouge et Noir sont finalement pénalisés après plusieurs temps de jeu. C’est alors que le pilier Joe Marler, entré en jeu quelques minutes plus tôt, adresse une claque derrière la tête au Toulousain. Le ton monte alors entre les deux hommes et l’arbitre M. Brace s’empresse alors de retourner la pénalité. Les Stadistes peuvent alors se dégager et assurer une victoire primordiale.

Par la suite, Joe Marler adresse quelques mots à Thomas Ramos. Les journalistes anglais les ont traduits : "You little bitch !" a-t-il dit dans sa barbe ("Espèce de petite salo...").

Bon ben on se demmerde tout seul alors https://t.co/mgNVUYNemx pic.twitter.com/gMeUGzEHVb — Derf (@DerfDvx) May 5, 2024

Joe Marler s’est excusé pour son geste, hier soir, à ses supporters, après l’élimination des siens, via X (ex-Twitter).

Fucked it. Sorry \ud83d\ude4f\ud83c\udffb @Harlequins fans were huge. Boys were incredible. Juvé \ud83c\udccf \u2764\ufe0f — Joe Marler (@JoeMarler) May 5, 2024

Il y a quelques mois, l'arrière français avait eu un léger accrochage avec Marcus Smith lors du match de poule entre les deux équipes. Remplaçant au coup d'envoi de cette demi-finale, Thomas Ramos est entré en seconde période à la place de Matthis Lebel. L'international français a retrouvé son poste d'arrière, et a réalisé 20 bonnes minutes. Le Stade toulousain a fini par s'imposer 38-26 face aux Harlequins et disputera la finale de la Champions Cup, le 25 avril prochain face au Leinster.