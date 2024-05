Ce dimanche, face aux Harlequins, le Stade toulousain s’est qualifié pour la huitième finale de Champions Cup de son histoire en s'imposant 38-26. Les presses anglaises et irlandaises n’ont pas tari d’éloges à propos d'Antoine Dupont, Paul Costes et le jeu des Rouge et Noir, en pointant du doigt le carton jaune reçu par le talonneur anglais Jack Walker, fatal à ses coéquipiers.

Dans une atmosphère des grands jours, Toulousains et Londoniens nous ont offert une demi-finale de rêve, hier au Stadium. Malgré l’enjeu, aucune des deux équipes n’a renié son jeu et son ADN, pour le plus grand bonheur des 33 000 supporters. The Guardian a salué ce superbe affrontement, relevant également la capacité des Rouge et Noir à hausser leur niveau de jeu pour se sortir du piège anglais : "Ces deux équipes aiment jouer et il y a eu des moments où les deux ont montré tout leur arsenal de compétences. La différence, c’est que Toulouse possède une puissance et une férocité que les Harlequins ne peuvent égaler".

Paul Costes respirait la classe

Au terme d’une première période de rêve, le Stade toulousain a tout simplement écrasé les Harlequins, basculant à la pause à 31-12. "Toulouse a démarré à une vitesse vertigineuse. Rythme, puissance, panache. Tout était visible et les maillots rouges étaient partout. L’ailier local Matthis Lebel a ouvert le score sur une touche bâclée des Quins", écrit The DailyMail. Le journal poursuit en louant le talent d'Antoine Dupont : "Le magnifique Dupont a marqué deux fois, comme il semble toujours le faire."

The Telegraph relève par ailleurs les excellents matchs de plusieurs autres joueurs Toulousains, dont le jeune centre Paul Costes, étincelant hier : "Peato Mauvaka, le talonneur d’assaut, était un autre marqueur d’essais influent pour Toulouse et Paul Costes, un centre de 21 ans avec un avenir extrêmement prometteur, respirait la classe parmi des noms plus familiers tels qu’Emmanuel Meafou, Thibaud Flament et François Cros. Matthis Lebel et Juan Cruz Mallía ont permis à Toulouse de sécuriser sa victoire".

Le péché de Jack Walker s’est avéré crucial

The Irish Time note de son côté le panache des Harlequins, qui, pourtant largement menés à la pause, n’ont pas baissé les bras, nous offrant une deuxième période toute aussi palpitante : "Créditez les Harlequins pour la manière dont ils ont riposté alors qu'ils étaient menés 31-12 à la mi-temps. Ils ont continué à jouer comme ils le savent et les essais de Cadan Murley et Tyrone Green les ont ramenés à cinq points contre une équipe disposant de beaucoup plus de ressources."

The Daily Mail n’a pas été tendre avec le talonneur anglais Jack Walker, coupable d’un déblayage à l’épaule sur Antoine Dupont, à 15 minutes du terme de la rencontre, alors que les Rouge et Noir connaissaient un coup de moins bien : "Le péché de Jack Walker s’est avéré crucial […] La couleur du carton fut sans importance car elle a freiné l’élan des Quins juste au moment où ils allaient renverser Toulouse. L’impact a été énorme."