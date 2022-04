Les temps sont durs du côté du Stade français Paris. Ce week-end, après la claque reçue sur la pelouse de la Paris La Défense Arena, le capitaine et pilier droit Paul Alo-Emile, s'en est pris aux supporters qui n'ont pas mâché leurs mots après cette débacle. "Beaucoup d'experts donnent leur avis, en supposant qu'ils pourraient faire mieux que nous. C'est trop facile de critiquer depuis son canapé. Ce n'est pas la critique qui compte." a déclaré le Samoan. Un message fort, qui a forcément fait réagir les supporters du club de la capitale. Peu de temps après la publication du tweet, de nombreuses réponses lui avaient déjà été transmises.

"Paul, chacun son métier"

Parmi celles-ci, on retrouve des comptes bien connus du club de la capitale. "Paul, chacun son métier, le votre est de mouiller le maillot, nous notre métier, on le fait la semaine, et il nous permet de payer pour venir vous voir jouer." lance un d'eux. "J'ai un immense respect pour toi. J'ai une immense affection pour toi, pour ton poste. Mais là tu dérailles... Remettez vous en question à commencer par toi. Vous êtes des privilégiés les mecs. Je t'invite à venir passer une journée avec moi au travail quand tu veux." a déclaré un autre supporter parisien.

Des réponses claires et sévères. Le Stade français a l'occasion d'apaiser ces quelques tensions dès ce week-end avec un nouvel affrontement face aux voisins racingmen. Les deux formations se retrouvent ce samedi, à 18h30 sur la pelouse de Jean-Bouin pour le huitième de finale aller de Champions Cup.