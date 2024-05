L'infirmerie de Toulouse se vide quelque peu : en plus du retour de Pierre-Louis Barassi, Blair Kinghorn, qui n'a pas eu besoin d'être opéré, ne sera pas absent pour une longue durée.

L'image a eu le mérite de surprendre. Après la demi-finale remportée par le Stade toulousain face aux Harlequins (38-26), l'arrière Blair Kinghorn, qui était passé à l'aile en cours de partie, a publié une image sur son compte Instagram avec son nez qui faisait un joli virage, puis une autre avec de larges pansements sur le milieu du visage. La blessure provient d'un coup reçu lors de la dernière action du match. Mais l'entraîneur des trois-quarts toulousains Clément Poitrenaud s'est voulu rassurant sur l'état de l'international écossais (27 ans, 56 sélections) : "Il va plutôt bien, a-t-il confié au micro de France Bleu. Il s'est fait réduire la fracture à l'hôpital immédiatement le soir-même. C'est plutôt encourageant pour la suite. Même s'il a pris une belle châtaigne, normalement ça devrait pouvoir le faire dans les jours qui viennent."

Le technicien, qui jouait au même poste que l'Ecossais, a précisé : "Il sera absent a priori cette semaine. Il va observer un temps de repos et va pouvoir se ré-entraîner assez rapidement. Il a quand même le nez de cassé, ça n'a pas nécessité de chirurgie, on est assez optimiste sur ses chances de rétablissement." Et cette relative bonne nouvelle ne vient pas seule.

Barassi juste après Capuozzo et Bituniyata

En effet, du côté toulousain, il y a déjà eu la semaine dernière les retours à l'entraînement d'Ange Capuozzo et Setareki Bituniyata. Et Pierre-Louis Barassi, touché aux côtes contre le Racing 92 en huitièmes de cette même Champions Cup, "devrait reprendre l'entraînement cette semaine avec le groupe", toujours selon Clément Poitrenaud.

Pour rappel, le Stade toulousain affronte ce dimanche au stade Ernest-Wallon le Stade français, deuxième du classement.