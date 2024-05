En choisissant de garder plusieurs cadres sur le banc en prévision d’une fin de match houleuse, le staff toulousain a bien géré ses ressources humaines.

Si la semaine de préparation de cette demi-finale de Champions Cup a été studieuse pour les joueurs toulousains, elle l’a été tout autant pour le staff haut-garonnais, qui a dû effectuer des arbitrages délicats pour composer le XV de départ et le banc des remplaçants. Premier choix fort, celui de titulariser Peato Mauvaka plutôt que Julien Marchand. Deuxième choix fort, celui de faire débuter Thibaud Flament en deuxième ligne gauche alors que Richie Arnold faisait, ces dernières semaines, figure de patron au poste. Enfin, et c’est sûrement là le plus fort de tous, coucher le nom de Thomas Ramos sur la liste des remplaçants. Interrogé sur la question samedi midi après le captain’s run, le manager Ugo Mola confirmait que le sujet avait été source de débat : "Il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Les compositions ne sont pas faites à la volée. Ce qui nous motive toujours, et qui est sûrement l’élément numéro un, c’est la performance du moment. Quand vous avez la chance d’entraîner autant de joueurs de qualité, vous avez la responsabilité de récompenser la performance. Ensuite, il y a l’adversaire et, en l’occurrence, sa caractéristique à marquer beaucoup de points, notamment de la 60e à la 80e minute. En Champions Cup, il a fait basculer les matchs de son côté dans ces moments-là. Finir la rencontre avec des joueurs expérimentés, que vous connaissez tous, est un choix important. Le rugby moderne se joue de moins en moins à quinze. Nous sommes toujours regardants sur l’équipe de départ, mais j’aime bien regarder aussi celle qui termine. Elle sera certainement prépondérante dans le résultat."

Ramos règle la mire

Et pour le coup, le technicien a eu le nez creux. Car après avoir été dominateur dans le premier acte, le Stade toulousain a été sévèrement bousculé en deuxième mi-temps. Notamment dès le retour des vestiaires, où les Harlequins ont fait un débriefing salvateur de leur piètre prestation dans le jeu au sol en première mi-temps. Dans ces conditions, quoi de mieux que de faire entrer deux joueurs aussi rugueux que Julien Marchand, docteur en grattage, et Richie Arnold, parfait symbole du deuxième ligne dur au mal ? Idem pour le buteur Blair Kinghorn qui fut soulagé par l’entrée en jeu de Thomas Ramos, qui transforma le dernier essai pourtant marqué en coin par Juan Cruz Mallia et trouva quelques précieuses touches en fin de rencontre pour tenir les Anglais à distance. "C’est toujours un casse-tête, un crève-cœur mais c’est aussi la performance et la stratégie qui prédominent, reprenait Ugo Mola après la victoire. J’avais bien vu que vous n’étiez pas convaincus, mais je vous avais parlé de cette fin de match qui s’annonçait compliquée, où nous aurions besoin de leaders de jeu sur le terrain pour tenir leurs rangs. Je crois que cela a plutôt été le cas. En début de saison, on veut toujours avoir une équipe type. Mais cela n’existe pas car on ne peut jamais l’aligner. On a un groupe et nous avons la chance, ici, d’avoir un très bon groupe." Un groupe qui va disputer une nouvelle finale européenne, dans trois semaines, à Londres…