L'ancien All Black du Stade toulousain Byron Kelleher a été reconnu coupable de violences conjugales et condamné ce lundi à six mois de prison avec sursis.

Byron Kelleher a été condamné ce lundi à six mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans. C'est le tribunal judiciaire de Paris qui s'occupait de son cas, dans cette affaire de violences conjugales dont il a été reconnu coupable, envers son ex-compagne. L'ancien All Black (57 sélections avec la Nouvelle-Zélande), passé le Stade toulousain entre 2007 et 2011, devra également payer une amende de 1000 euros et verser, pour le préjudice moral, 800 euros à son ex-compagne. "Dans notre culture, la femme passe avant tout le monde", s'était-il défendu auprès du tribunal, dans des propos relayés par l'AFP qui n'ont pas suffi. Les faits remontent au mois de juin 2023. Byron Kelleher, sous l'effet de l'alcool, s'en était pris à sa compagne, par ailleurs mère de son fils, avec des insultes, des coups au visage et dans le torse, selon des faits exposés par la présidente. Il l'aurait même traîné au sol en la tirant par les cheveux, indique la plaignante. Pas ses premiers démêlés avec la justice Mais l'ancien rugbyman a nié : "Je ne reconnais pas les faits. Ce n'est pas vrai", conteste celui qui ne pense pas avoir "un problème avec l'alcool". Toutefois, le témoignage de son ex-compagne est accablant : lors de cette soirée, elle doit se réfugier dans la salle de bain puis dans les toilettes pour lui échapper. Plus d'un mois après les faits, elle porte plainte. Elle s'est "vue mourir", raconte-t-elle à la barre. Byron Kelleher a déjà eu à faire à la justice. En 2009, il est au coeur d'un accrochage, pendant qu'il conduit sous l'emprise de l'alcool, qui va déboucher sur une rixe. En octobre 2013, il est placé en garde à vue pour conduite en état d'ivresse. Et en 2017, d'autres faits de violences conjugales, et dégradations, lui étaient reprochés avec une autre femme. Il avait été condamné à 200 euros d'amende.