Exclus contre Oyonnax lors de la dernière journée de championnat, Levan Chilachava et Santiago Arata ont été suspendus trois semaines par la commission de discipline. Le CO devra faire sans deux de ses joueurs importants pour la réception de Montpellier, notamment.

La défaite (22-19) sur le terrain d’Oyonnax a laissé des traces du côté du Castres olympique. Durant cette rencontre, le pilier Levan Chilachava et le demi-de-mêlée Santiago Arata ont été exclus en seconde période, laissant les leurs à treize contre quinze. Ce mardi, ces deux hommes sont passés devant la commission de discipline.

Chilachava a été reconnu responsable de "jeu dangereux" et plus particulièrement de "percuter ou charger un adversaire avec le coude ou l’avant-bras". Le degré moyen de l’échelle de gravité qui a été retenu. Initialement suspendu six semaines, le Géorgien le sera finalement trois après prise en compte de circonstances atténuantes (expression de remords, reconnaissance de la culpabilité, conduite avant et pendant l’audience, casier disciplinaire vierge).

Le CO souhaitant le voir bénéficier du Head Contact Process, l’ancien joueur de Toulon pourrait voir sa sanction réduite d’une semaine. Il manquera, au minimum, la réception de Montpellier et le déplacement à Clermont.

Arata pourra jouer la dernière journée

Santiago Arata a lui été reconnu responsable de "jeu dangereux" et plus particulièrement de "plaquer un adversaire par anticipation, à retardement ou d’une manière dangereuse (plaquer dangereusement comprend, entre autres, plaquer ou tenter de plaquer un adversaire au-dessus de la ligne des épaules, même si le plaquage a débuté au-dessous de la ligne des épaules)". C’est le degré médian de l’échelle de gravité qui a été retenu, soit une suspension de 6 semaines.

Tout comme pour Chilachava, sa sanction a été réduite de moitié, ce qui lui permet d’être requalifié dès le 3 juin prochain. Arata va manquer la réception de Montpellier, le déplacement à Clermont mais aussi la venue du Stade français à Pierre-Fabre. Il retrouvera les terrains lors de la dernière journée de la phase régulière à Bayonne.