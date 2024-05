Le contrat de l'EPCR avec TNT, diffuseur actuel de la Champions Cup au Royaume-Uni, n'a pas été renouvelé, faute d'avoir trouvé un accord. C'est pourquoi l'heure est à l'inquiétude, outre-Manche.

La Champions Cup va-t-elle disparaître du paysage audiovisuel britannique ? C'est la question que l'on se pose, ces jours-ci, outre-Manche. En effet, l'instance chargée d'organiser la compétition, et la Challenge Cup, l'EPCR (European Professional Club Rugby) n'a pas trouvé d'accord avec les diffuseurs actuels, TNT Sports, rapporte The Times. Malheureusement les dirigeants de l'EPCR n'ont que très peu d'autre option viable, à tel point que plusieurs acteurs témoignent d'une crainte : que le rugby "européen" soit délaissé.

Pour l'heure, TNT (ex-BT Sport) est le diffuseur officiel de la Premiership et de la prochaine tournée d'automne, après la fin de l'ère Amazon Prime. Aussi, c'est sur ses ondes qu'on retrouvera la finale de la Champions Cup entre le Leinster et Toulouse, le 25 mai prochain. Mais c'est alors que le contrat expire. La chaîne TV se dit favorable à une poursuite de ces droits sur la Champions Cup, mais pas pour un prix excessif. D'autres diffuseurs existent comme Viaplay, détenteur des droits de l'URC, mais le budget ne semble pas au même niveau, ou comme Sky Sports, qui a décidé de réduire la voilure sur la couverture de rugby à XV et ne se concentrer que sur les tournées d'été et celles des Lions britanniques et irlandais.