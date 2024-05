Northampton Les Saints ont souffert mille morts pendant une heure avant de faire frissonner croke park. Leur nervosité s’était dissipée.

Un ultime ballon récupéré et une relance avec Furbank, Ramm sur l’aile droite, les passes et les courses s’enchaînent alors que la foule de Croke Park se ratatine sur les sièges… L’action a remonté 40 ou 50 mètres avant de se perdre in extremis au cœur d’un regroupement, par un grattage de Jack Conan… Les Saints de Northampton ont frôlé le braquage de l’année. Clairement dominés, presque surclassés pendant une heure, ils se sont offerts une fin de partie inespérée. Le moment de bascule fut l’essai chanceux de l’ailier George Hendy, un ballon d’attaque sans décalage, suivi d’un coup de pied pour lui-même hasardeux, transformé en or par un cafouillage des défenseurs. Cette action sans classe aurait pu faire basculer le match…

Elle donna un tonus inespéré aux Anglais et souligna peut-être une baisse physique des ogres irlandais. Elle permet en tout cas aux Saints de vivre une forme d’extase matérialisée par un autre essai du remplaçant Seabook, servi d’une jolie passe sautée de Tom James, autre remplaçant. Peut-être que la gestion du banc de Phil Dowson fut une explication à ce retour de flamme de Northampton. Le technicien a fait les bons choix au bon moment alors que son vis-à-vis nous a semblé un peu tardif.

L’entraîneur en chef a expliqué qu’il était "incroyablement fier de ses hommes". En rajoutant qu’ils s’étaient peut-être mis eux-mêmes la barre trop haute dans cette demi-finale événement pour le club qui n’avait pas été invité à pareille fête depuis 2011. "Nous n’avons pas été assez précis en première mi-temps et nous avons donné dix-sept points d’avance à l’adversaire", a-t-il constaté. De notre poste, nous avons vu en effet une équipe nerveuse et maladroite, très en dessous de sa réputation de première du championnat anglais, renommée pour son jeu offensif.

Cap sur le championnat

On a même cru que Northampton allait partir de Croke Park avec une sacrée valise après avoir encaissé deux essais dans les vingt premières minutes. "Ils nous ont contrés efficacement en conquête et nous n’avons pas pu enchaîner rapidement après les regroupements. Notre jeu en a été gêné, nous étions comme engoncés. J’y vois le signe que mes joueurs vivaient leur première demi-finale européenne et face à une aussi bonne défense, nous avons fait des erreurs qui ne nous ressemblent pas."

Phil Dowson fut donc honnête dans ses propos : son équipe s’est fait plaisir sur la fin, mais elle ne méritait pas de gagner cette rencontre. "Même si notre défense et nos collisions ont été formidables, nous avons eu au moins une idée précise de notre niveau technique et de notre niveau émotionnel. Mon équipe se construit sur des mauvaises expériences. Je pense à nos défaites de 2022 chez les Saracens en saison régulière et à Leicester en demie du championnat. Désormais, il y aura celle-ci. Une cicatrice de plus pour nous faire grandir." Les Saints vont désormais sur le paradis… Domestique et un titre de champion d’Angleterre qui leur tend les bras.