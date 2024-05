Non qualifiés malgré le plus gros budget et de grandes ambitions, le CSBJ va bouleverser son effectif et veut retrouver un état d’esprit conquérant pour la saison prochaine.

Le président Henri-Guillaume Gueydan et le directeur sportif Pascal Papé se sont livrés à l’exercice du traditionnel débrief de fin de saison mardi matin, devant la presse et les supporters, conviés pour l’occasion. Et c’est toujours un moment délicat quand les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions. Plus gros budget de Nationale, avec des ambitions, logiques, de retrouver le Pro D2, les Berjalliens n’ont même pas vu les barrages. Ils sont passés à côté de matchs clefs pour remonter au classement, à Massy, Hyères-Carqueiranne ou Chambéry. Et ils se sont même offert une crise, avec une douzième place au soir de la neuvième journée, après une défaite à domicile contre Chambéry (13-14). « Vouloir aller en Pro D2 est une chose, explique l’ancien deuxième ligne international. Mais qu’est-ce que tu fais tous les jours pour y aller ? Il n’y avait pas 100 % du groupe qui a montré l’engagement nécessaire au quotidien pour monter, notamment dans l’entraînement invisible : regarder l’adversaire, faire des séances de kiné, bien dormir, bien manger. » Pascal Papé, directeur sportif de Bourgoin-Jallieu. Icon Sport - Hugo Pfeiffer Le staff, étoffé la saison dernière avec Pascal Papé comme manager, Grégoire Pinthiaux devant, Sébastien Bouillot derrière, et plusieurs intervenants dans des domaines spécifiques, est reconduit. Avec dix-sept départs de joueurs, dont le talonneur Mohamed Khribache, non reconduit, le CSBJ s’est mis à la recherche de joueurs souhaitant adhérer au projet de remontée. Arrivés en cours de saison, le demi de mêlée Martin Doan et l’arrière Antoine Renaud seront accompagnés par une grosse dizaine de recrues. « Nous avons beaucoup nourri les joueurs mais tous n’étaient peut-être pas prêts à ce fonctionnement très professionnel. Nous avons réfléchi longuement et nous ne pensons pas que la solution est de changer des personnes dans le staff. Une des forces du CSBJ est de travailler dans la continuité, et de constituer un groupe qui n’a pas envie de finir en Nationale. » La priorité sera de retrouver une combativité, qui a parfois tourné au vœu pieux, avec en point d’orgue une dernière défaite à domicile contre Bourg-en-Bresse, restée en travers de la gorge des supporters, mais pas que. Lors de la préparation, qui débutera le 24 juin, un des premiers leviers activés par le staff sera la cohésion. « Nous voulons constituer un groupe qui ne veut pas finir en Nationale en fin de saison, lance Pascal Papé. Je ne comprendrais pas que nous attaquions la préparation avec le même état d’esprit, notamment ceux qui ont la chance d’être encore dans l’effectif. Nous voulons remettre l’institution, et non l’individu, en haut de l’affiche. »