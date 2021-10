Première chose: Frédéric Michalak ne se voit pas comme un entraîneur à temps plein. En tout cas, pas encore: "Être entraîneur est un grand pas. Xavier (Garbajosa, N.D.L.R.) peut mieux en parler que moi. C'est quelque chose qui vous prend à la gorge, vous êtes à 200% dedans. [...] Je ne pense pas être prêt à devenir entraîneur à 200 %. Je n'en ai pas forcément envie, aujourd'hui. Mais travailler sur 2-3 par semaine est une chance de continuer dans ma progression et pourquoi pas, un jour, devenir entraîneur. Mais pour le moment, il est trop tôt."

Au RCT, dont il a porté les couleurs entre 2012 et 2016 et dont il intégrera le staff technique à partir de décembre, Michalak espère "amener du contenu nouveau, de nouvelles idées, être au service des joueurs et des entraîneurs. Il y a énormément de sessions de travail, énormément de choses à faire et de plus en plus de clubs vont chercher des expertises extérieures, pour amener de nouveaux discours. Mon objectif n'est pas de prendre la place de qui que ce soit."