Auteur d'une grande prestation face aux Harlequins, Thibaud Flament est l'Oscar de la semaine. Le deuxième ligne haut-garonnais était partout face aux Quins.

S’il est bien un avant toulousain qui a livré un match de haut vol, c’est le deuxième ligne Thibaud Flament. Certes, on reconnaît volontiers que l’explosif Peato Mauvaka et l’infatigable François Cros n’étaient pas loin de ce titre honorifique mais on a le sentiment que le double-mètre stadiste se situe encore un cran au-dessus de ses deux coéquipiers. Pourquoi ? Parce qu’il s’est illustré dans nombre de différents registres.

C’est lui qui signa le premier contre-ruck autoritaire de la partie par exemple, donnant le ton de l’engagement sans faille des Toulousains dans ce secteur lors de la première mi-temps, avant que ces derniers baissent le pied dans le second acte. Ce fut lui qui contra la touche qui amena au premier essai des Haut-Garonnais, marqué dès la 4eminute en bout de ligne par l’ailier Matthis Lebel.

Et ce fut encore lui qui intercepta d’une main, façon basketteur américain, une passe hasardeuse de Danny Care pour aller marquer seul le deuxième essai des siens peu avant la demi-heure de jeu. Pour le reste de la partie, Flament s’est montré sérieux en défense avec onze plaquages réalisés pour un seul manqué et utile pour redynamiser des ballons lents ou jouer en pivot au milieu du terrain. "Thibaud, quand il est comme ça, c’est un joueur de classe internationale. Il n’y a pas de question à se poser sur la qualité du garçon", disait de lui son manager Ugo Mola. Bref, l’homme à tout (bien) faire du Stade toulousain…