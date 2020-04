A 36 ans, Davit Zirakashvili aura-t-il la chance de faire un dernier tour de scène avant de raccrocher les crampons ? A ce jour, rien n'est moins sûr. Alors qu'on lui demandait, la semaine dernière, quel effet cela lui procurait-il, la conversation dévia soudainement sur le Covid 19, le confinement et les débats qui vont généralement avec. Au téléphone, on découvrit alors un homme passionné, passionnant et en phase avec son époque. « Moi, je suis patron d'entreprise, disait-il en préambule. Le chômage partiel, je peux donc vous en parler librement : si je n'avais pas les reins solides et une trésorerie importante, mes employés ne toucheraient rien à la fin du mois. Le salaire, c'est moi qui le verse. On dit que l'état nous remboursera. Mais quand ? Je connais en France des restaurateurs dont la trésorerie était un peu tendue et qui aujourd'hui ne peuvent plus payer leurs employés. Que vont-ils faire ? »

Au sujet du confinement, le pilier géorgien de l'ASMCA va plus loin : « Les réactions des gens m'échappent, à vrai dire... Pourquoi se jettent-ils sur le PQ ? Ils le mangent, ou quoi ? La France n'est pas en pénurie, que je sache. Si la population se jette sur le papier toilette, imaginez ce qu'ils feront lorsque l'on trouvera des masques en pharmacie... Le déconfinement, il faudra donc le penser en étapes. Cela se fera progressivement. » Après avoir détaillé dans les grandes lignes les mesures prises par le gouvernement géorgien pour aider la population de son pays natal à traverser au mieux la période de confinement, « Dato » expliquait à propos des clichés qui courent, en France,a u sujet de sa terre natale : « La France, je l'aime. Je l'aime peut-être plus que certains locaux. Mais je constate que mes amis français n'en ont rien à secouer, de l'histoire ; et notamment de l'histoire des autres. La Géorgie, ce n'est pas un morceau de Russie perdu dans le Caucase. La Géorgie, c'est un pays à part entière, avec son propre alphabet, sa propre langue. Si vous connaissez votre mythologie, vous vous souviendrez d'ailleurs que dans les Argonautes, Jason va chercher la toison d'or en Géorgie. Mon pays est une terre très ancienne, un bouclier du christianisme en Europe. »