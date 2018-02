Thomas : "Pour l’instant, on a le sourire… "

Rugbyrama : Teddy, on imagine votre satisfaction d’être titulaire après des mois difficiles…

Teddy Thomas : J'avais déjà eu la chance de retrouver l’équipe de France en novembre. Je suis content même si je n’ai pas gagné une place de titulaire, simplement une place pour discuter l'Irlande. On verra par la suite.

Teddy Thomas - franceIcon Sport

Vous sentez qu'il y a beaucoup d'attentes du public ? C’est un peu une nouvelle ère qui commence…

T.T : Bien sûr qu'il y a beaucoup d'attentes pour le public, pour nous, pour le staff, pour tout le monde. On a tous envie de renouer avec la victoire. Je ne sais pas si on peut parler d'une nouvelle ère, d'un nouveau staff oui mais pas d’une nouvelle ère. Tout n'a pas été bouleversé. Le corps des entrainements et de la stratégie est relativement similaire qu’avec les anciens coachs.

L'état d'esprit a-t-il changé ? On sent des joueurs beaucoup plus détendus…

T.T : Pour l'instant c'est facile, nous n'avons toujours pas joué, pas perdu, donc nous avons le sourire. On verra dimanche si l'état d'esprit change. Il ne va pas falloir passer à coté de ce match contre l’Irlande. On doit plonger tout de suite dans le bain, jouer à fond dès la première minute.

Que regard portez-vous sur ce rugby irlandais que vous avez joué avec le Racing 92 contre le Munster ?

T.T : Ils récitent leur jeu à la perfection. Cela fait quelques années qu'ils font les mêmes choses. Nous ne sommes pas réellement surpris par leur jeu mais ils le font avec une précision extrême. C’est ce qui leur donne cette confiance au fil des matchs et des saisons.

Teddy Thomas - France - Entraînement du XV de FranceIcon Sport

Dans le jeu aérien, ils donnent l’impression d’être imperturbables…

T.T : C'est une lutte aérienne qui n'est parfois pas facile. Quand on a un joueur qui avance et qui est uniquement sous le ballon, ça peut être compliqué. On sait qu'ils aiment beaucoup utiliser cette arme du jeu au pied, notamment après les groupés pénétrants. S'ils arrivent à nous prendre tous les ballons, ça va les mettre en confiance. On s’est entraînés dur durant la semaine. On verra ce que cela donne…

Comment se passent les automatismes avec Geoffrey Palis à l’arrière ?

T.T : Avec Geoffrey, ces deux semaines nous ont permis de nous rapprocher. On discute beaucoup, notamment du troisième rideau. Il préfère certaines choses et moi d’autres. On essaie de caler tout ca. Mais aux entraînements, on arrive presque à se trouver les yeux fermés. On se fait confiance et c'est ce sera la clé. Avec Virimi (Vakatawa), nous sommes tous les trois complémentaires. On sait qu'on a un arrière très performant sur les duels aériens avec un jeu au pied puissant, précis pour nous dégager de zones un peu sensibles. C'est réconfortant.

Teddy Thomas - FranceIcon Sport

Cette saison, vous parvenez à enchaîner les matchs. Avez-vous le sentiment d’avoir franchi un cap ?

T.T : J'ai dû travailler certains points pour revenir en équipe de France mais mon jeu reste le même, fait de vitesse, de duel. J’espère que j'aurais l'occasion de marquer des points pour notre équipe. Mon rôle, c'est avant tout de finir les actions des autres… et aussi de stopper les actions des autres bien évidemment (rires).