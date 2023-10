Après la victoire des Français face aux Italiens, la poule A devient la première terminée dans cette Coupe du monde 2023. L'heure de faire le bilan de ce groupe, avec des Français impériaux et des Néo-Zélandais qui ont rattrapé leur défaite initiale.

Quatre à la suite pour les Bleus

Malgré la pression, les Bleus n'ont pas failli dans cette phase de groupes de LEUR Coupe du monde ! Tout n'a pas été si simple pour le XV de France, à commencer par ses 40 premières minutes face aux Blacks, lors du premier match. Si la deuxième mi-temps pleine d'autorité de la France a rassuré, la rencontre suivante, face à l'Uruguay, elle, a inquiété. Face à des Uruguayens auteurs d'un match plein, les remplaçants français ont déjoué, ne prenant pas un bonus offensif qui leur était promis. Conséquence : les titulaires habituels ont fait leur retour face à la Namibie. Cela s'est ressenti au tableau d'affichage, avec un historique 96-0. Autre conséquence : la blessure d'Antoine Dupont, victime d'une fracture maxillo-zygomatique, suite à un contact avec l'épaule de Johan Deysel.

Le classement de la poule A.

Car c'est bien cela qui a fait le plus parler durant ces cinq premiers week-ends de compétition. Obligés de l'emporter face aux Italiens, sous peine d'une terrible désillusion avec une élimination avant même les phases finales, les Bleus ont été sérieux face à la Squadra Azzurra avec une victoire 60 à 7. On attend la suite avec impatience !

La Nouvelle-Zélande crescendo

Les Néo-Zélandais ont été en progression au fur et à mesure de la compétition. Lors du premier match, ils ont été surpris par la belle réaction des Bleus dans le second acte et l'atmosphère du Stade de France. Ensuite ? Ils ont donné du temps de jeu à leurs remplaçants face à la Namibie. Sans doute vexés par les critiques après leurs défaites contre les Sud-Africains en préparation et face au XV de France, ils ont roulé sur l'Italie 96-17, alors que certains avaient pu évoquer une possible surprise pour cette rencontre. Ils ont fini les phases de poule avec un nouveau large succès contre l'Uruguay, 73-0. Les All Blacks montent en puissance et sont prêts pour les quarts. Ceux qui vont affronter les hommes en noir au prochain tour tremblent déjà...

Le plafond de verre de l'Italie

Les Italiens ont rempli leur contrat sur les deux premières rencontres de la compétition. Ils ont pris dix points sur dix face à la Namibie et contre l'Uruguay. Suffisant pour arriver sans pressions pour défier les deux gros de la poule, mais pas assez pour les battre. D'abord, les hommes de Kieran Crowley ont totalement explosé face aux All Blacks avant de ne pas faire illusion contre les Bleus. S'ils n'ont pas créé la surprise, ils ont, au moins, assurer leur qualification pour la Coupe du monde 2027 avec une troisième place du groupe A.

Incroyables ce soir, les Bleus sont en quarts de la coupe du monde !#RWC2023 #FRAvITA pic.twitter.com/AQuMPsPZJb — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 6, 2023

L'Uruguay assure

Lors de leur premier match, les Uruguayens ont fait sensation en tenant tête au XV de France durant 80 minutes. Mais, paradoxalement, leur premier match a été le meilleur dans cette compétition. Ils ont ensuite réalisé une très belle première mi-temps contre l'Italie avant de craquer dans le deuxième acte. Face à la Namibie, les Uruguayens n'ont pas tremblé, malgré une belle opposition adverse, et ont ramené de France un succès face à l'équipe la plus abordable de la poule, avant une défaite logique contre les Blacks.

La Namibie toujours sans succès

Nouvelle Coupe du monde sans succès pour les Namibiens qui n'ont jamais gagné une rencontre dans cette compétition. Passons les larges défaites face à l'Italie, la Nouvelle-Zélande et la France. Contre l'Uruguay, les Namibiens ont été plaisants à voir jouer et ont longtemps couru après une victoire. Mais dans les dix dernières minutes, la discipline leur a fait défaut et ils se sont finalement inclinés, une fois de plus...