En écrasant la Namibie sur la pelouse du Vélodrome de Marseille sur le score de 96-0, les Bleus ont écrit l'histoire du rugby français. Avec ce succès par 96 points d'écart, les joueurs de Fabien Galthié ont battu le précédent record, qui datait de 2007 et d'une victoire 87-10, déjà face aux Namibiens.

Cette génération dorée ne cesse de battre des records. Ce jeudi soir, face à des Namibiens qui n'avaient pas grand chose à proposer, les Bleus ont déroulé et empilé les essais. On en dénombre quatorze au final, avec notamment un triplé de Damian Penaud et un doublé pour Charles Ollivon et Louis Bielle-Biarrey.

Score final : 96-0. Et cette soirée est tout simplement historique. Le XV de France a signé sur la pelouse de Marseille la plus large de son histoire. Le précédent record datait de 2007, et c'était déjà contre les Namibiens. Lors du Mondial il y a seize ans, déjà sur le territoire français, les Bleus avaient laminé les Welwitschias du côté de Toulouse. Vincent Clerc s'était offert un triplé et Sébastien Chabal une chevauchée fantastique sur la pelouse du Stadium.

Un record battu avec un essai d'Ollivon

C'est exactement à la 68ème minute de jeu que le record est tombé. Alors que les Bleus menaient 75-0 après l'heure de jeu, c'est Charles Ollivon qui a marqué l'essai décisif. Lancé dans le camp namibien, le Toulonnais s'est fendu d'une feinte de passe pour battre le dernier défenseur namibien et s'ouvrir le chemin de l'en-but.

Deux essais de plus, un de Jaminet et un de pénalité, sont venus parachever le festival tricolore.