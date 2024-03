Lors d’une conférence de presse qu’il donnait pour revenir sur le Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié a balayé de nombreux sujets dont la défaite en quart de finale de la Coupe du Monde. Le sélectionneur bleu s’est entretenu avec Ben O’Keeffe, qui a avoué qu’il n’était pas satisfait de sa performance.

Alors qu’il avait réuni la presse à Marcoussis pour parler du dernier Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié n’a éludé aucun sujet. Le sélectionneur du XV de France est notamment revenu sur la Coupe du monde 2023 et l’élimination face à l’Afrique du Sud. De nombreux fans avaient jugé l’arbitrage de Ben O’Keeffe défavorable au XV de France, une analyse en partie partagée par l’ancien demi de mêlée. "Le quart de finale, on l’a perdu pour des raisons rugbystiques mais aussi pour des décisions arbitrales. On en a d’ailleurs parlé avec Ben O’Keeffe lors d’une récente réunion à World Rugby".

Après l’élimination et marqué par la défaite Antoine Dupont avait fustigé l’arbitrage. "Pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu", avait pesté le capitaine tricolore. Fabien Galthié ne s’était pas exprimé sur la question, mais a pu en discuter avec l’homme au sifflet plus tard. "La décision fait partie du match et on l’accepte. Vous ne me verrez jamais réagir à chaud sur une décision arbitrale. Mais on peut discuter, à froid. Dans une commission de World Rugby, j’ai donc eu l’occasion de parler avec Ben O’Keeffe. […] À un moment de la réunion, il y a eu une discussion sur le comportement des sélectionneurs. J’ai pris la parole et j’ai dit que nous avions un rôle majeur d’éducateur et que nous devions nous comporter avec respect vis-à-vis des arbitres. C’est fondamental […]. Je lui ai dit que mes joueurs avaient été impactés fortement par des décisions discutables. Tout le monde était d’accord sur le fait que certaines décisions n’étaient pas les bonnes. Lui non plus n’était pas du tout satisfait de sa performance."

Le grattage de Kwagga Smith au centre des discussions

Au cœur de la polémique, le grattage du troisième ligne springbok remplaçant, Kwagga Smith, qui avait été récompensé d’une pénalité (décisive) mais qui aurait aussi bien pu être pénalisé. Encore un sujet sur lequel le sélectionneur est revenu, il espère pouvoir gommer les erreurs sur ces phases de jeu. "Il y a un ballon gratté avec coudes au sol par Kwagga Smith qui donne trois points aux Springboks, par exemple. […] Nous voulons aujourd’hui compter sur le travail de la régulation et des règles entrepris dans ces commissions de World Rugby. On doit faire entendre notre voix. On doit faire entendre notre perception. On veut jouer à armes égales avec le Sud et les nations mères du rugby".