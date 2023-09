Frustré durant une grande partie du match d'ouverture de la Coupe du monde 2023, le XV de France s'en est finalement sorti face à la Nouvelle-Zélande (27-13). Les Bleus ont pourtant encaissé deux essais de Mark Telea, avant de s'en remettre au pied de Thomas Ramos et à un essai de l'inévitable Damian Penaud, avant que Melvyn Jaminet ne parachève le succès tricolore. Ils infligent aux Blacks leur première défaite en phase de poules de Coupe du monde. L'entrée en scène est réussie mais les hommes de Fabien Galthié ont perdu Julien Marchand sur blessure.

L'attente était colossale. Ce rendez-vous si prisé de toutes les parties prenantes ayant une résonnance avec le rugby. Pour cette ouverture de la Coupe du monde de rugby, Français et Néo-Zélandais ont offert un duel disputé sur tous les registres. Et les hommes de Ian Foster mettaient immédiatement l'intensité nécessaire par un franchissement de Rieko Ione. La transformation du jeu fut étincelante et Beauden Barrett servait au pied parfaitement Mark Tela pour l'essai imparable (0-5, 2 ème). Un coup de froid dans la fournaise du Stade de France, même si les Français répliquaient sur le renvoi par une pénalité de Thomas Ramos (3-5, 5 ème). Le jeu se cantonnait le plus souvent à un échange de coup de pied et d'une pression systématique à la retombée. La stratégie était claire, ne pas s'exposer et contraindre l'adversaire à la faute.

Las, les Bleus construisaient patiemment leur entreprise, par Thomas Ramos encore après une mêlée fermée maîtrisée (6-5, 21 ème). Les All Blacks démontrant plus d'aisance vers les extérieurs, là où les Français péchaient dans le replacement défensif et parfois la défense sur l'homme. Sans conséquence majeure, même si Aaron Smith ne parvenait pas à aplatir derrière la ligne, les visiteurs se contentant d'une pénalité de Mo'unga comme récompense (6-8, 27 ème). Les hommes de Fabien Galthié, qui ont perdu dans la bataille un certain Julien Marchand auparavant, tentaient quelques fulgurances, à l'image d'une échappée en solitaire de Mauvaka sur une combinaison en touche, où un par-dessus de Penaud sur lequel Antoine Dupont faillit récupérer le rebond pour un essai qui semblait se dessiner. La France prenait les devants au tableau d'affichage, sur une pénalité lointaine de Thomas Ramos après une nouvelle sanction contre la mêlée néo-zélandaise (9-8, 31 ème).

Et les secondes qui précédaient le coup d'envoi du deuxième acte donnaient le ton. Si Alldritt et Dupont dans leur échange ont failli inscrire l'essai précoce, ce fut pourtant encore les visiteurs qui foudroyaient les Tricolores, sur un contre meurtrier. Le doublé pour Telea (9-13, 43 ème) et la même sensation de gâchis à ce moment de la partie. Pas de quoi démobiliser les Bleus, confortés dans leur plan de jeu, et récupérant un nombre considérable de munitions au sol. C'est d'ailleurs Penaud qui profitera d'un travail de Jalibert près de la ligne pour marquer le premier essai français (16-13, 56 ème). Un changement radical s'en suivait, les troupes d'Antoine Dupont ne lâchant plus leur proie. Thomas Ramos confortait le tableau d'affichage un peu plus tard après une nette domination et des incursions fréquentes sur les 22 mètres adverses. La Nouvelle-Zélande semblait groggy et ne répondait plus, alors que Jaminet concluait la fête par un essai plein d'opportunisme, dans les dernières secondes (27-13, 78 ème), qui scellait les débats.

La France démarre parfaitement son Mondial, en infligeant aux Néo-Zélandais, sa première défaite de l'histoire en phase de groupe en Coupe du monde. Au-delà des chiffres, les Bleus ont corrigé graduellement le tir malgré quelques couacs défensifs au large. Les All Blacks ayant abusé du jeu au pied sur le second rideau, une stratégie parfois payante, mais vite limitée. Les Français ont rassuré sur le niveau de jeu et les fondamentaux, une tendance forte pour la suite avant d'affronter l'Uruguay lors du prochain match. La Nouvelle-Zélande inquiète, et devra se montrer bien plus consistante pour atteindre le Graal.