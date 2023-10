Dans la large victoire des Bleus face à l'Italie, plusieurs hommes ont brillé, à commencer par Grégory Alldritt et Matthieu Jalibert qui ont été très en vue. Comme Damian Penaud ou Peato Mauvaka, qui ont encore marqué. Voici les notes des joueurs français.

15. Thomas Ramos 7/10

Encore un match solide de l’arrière toulousain, qui s’impose comme un homme fort de ce Mondial. Après avoir parfaitement fixé le défenseur sur l’essai de Penaud (2e), il a lui-même marqué en coin (22e). A l’aise offensivement (deux franchissements et trois défenseurs battus), il fut l’auteur d’un 7/8 face aux poteaux, faisant fructifier l’avance des siens. Globalement, il fut rassurant sous les ballons hauts (malgré un duel perdu face à Ioane dans les airs) et dans l’occupation. Remplacé par Melvyn Jaminet (61e), qui a réussi deux coups de pied sur trois.

Incroyables ce soir, les Bleus sont en quarts de la coupe du monde !#RWC2023 #FRAvITA pic.twitter.com/AQuMPsPZJb — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 6, 2023

14. Damian Penaud 7,5/10

Il était partout en première mi-temps, avec un essai dès la 2e minute. À la 11e, son initiative fut géniale à l’entrée des 22 mètres adverses, sur laquelle il a battu trois défenseurs, mais il a donné un coup de pied maladroit qui ne s’imposait pas. Il s’est pourtant rattrapé deux minutes plus tard, encore au pied, pour servir Bielle-Biarrey cette fois. Encore impliqué sur le troisième essai français (Ramos, 22e), il s’est offert un doublé (38e) qui lui permet de faire grimper son compteur personnel en sélection à 35 réalisations, et donc de dépasser Vincent Clerc. Bien sûr, il a parfois du déchet, comme lorsqu’il s’est fait arracher le ballon (58e), mais il réussit des choses dont lui seul est capable. Il a terminé avec 81 mètres parcourus, deux franchissements et… sept défenseurs battus !

13. Gaël Fickou 5,5/10

Toujours précieux, notamment dans les tâches de l’ombre (6 sur 6 en défense), il fut certainement le trois-quarts le plus discret. Il a aussi été pénalisé au sol (51e) mais a vite répondu en se montrant décisif une minute plus tard, quand il a récupéré un ballon derrière un ruck italien à cinq mètres de son en-but pour amorcer une contre-attaque de 80 mètres. Remplacé par Yoram Moefana (61e), auteur d’un essai moins de deux minutes plus tard et même d’un doublé en fin de match (75e).

12. Jonathan Danty 7/10

Certains pourront toujours prétendre qu’il ne possède pas le profil le plus séduisant qui soit. Mais le Rochelais est indispensable à cette ligne de trois-quarts. Déjà parce que, sur le plan offensif, il est un point d’ancrage de choix, lui qui trouve constamment de l’avancée et permet à ses partenaires d’enchaîner. Et que dire de son efficacité défensive (9 sur 9 aux plaquages), avec notamment deux ballons grattés (40e et 61e). Il monte en puissance dans cette compétition.

11. Louis Bielle-Biarrey 6,5/10

Après une belle première intervention dans la ligne d’entrée, sur laquelle il a battu un défenseur, l’ailier girondin a de nouveau prouvé qu’il avait du feu dans les jambes. C’est un poison pour les adversaires dès qu’un ballon lui passe entre les mains (deux franchissements et trois défenseurs battus). Et quel essai à la 13e minute ! Servi le long la touche, il est revenu intérieur pour faire parler ses crochets et sa vitesse. Si tout ne lui a pas souri, il a encore marqué dans son duel à distance avec Gabin Villière.

10. Matthieu Jalibert 8/10

L’ouvreur bordelais fut globalement en grande réussite. Déjà auteur d’une intervention acrobatique sur le premier essai de Penaud (2e), son accélération a carrément été décisive sur celui de Ramos (22e). Ceci avant de livrer sur un plateau, d’une magnifique passe au pied, le doublé à Penaud (38e). Au-delà, il a été excellent dans l’animation et dans l’occupation du terrain. À son débit, il a raté une pénaltouche (42e) mais a ensuite inscrit un superbe essai (47e) au terme d’un sublime slalom, avant d’en offrir deux essais (encore) à Yoram Moefana (62e et 75e).

Si Alldritt a été monstrueux et récompensé par World Rugby, Matthieu Jalibert a été incroyable ce soir !!!#FRAvITA #RWC2023 pic.twitter.com/WAhS8hjczL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 6, 2023

9. Maxime Lucu 6,5/10

Il était très attendu, après la blessure du capitaine Antoine Dupont, et il a clairement répondu présent. Certes, dans un profil beaucoup plus sobre que le titulaire habituel, mais il a réalisé ce que le staff lui avait réclamé. S’il a été pénalisé pour avoir gardé le ballon au sol (25e), c’était surtout à cause du manque de soutien. Pour le reste, il a parfaitement animé, bien défendu (6 sur 6), a effectué les bons choix et son jeu au pied fut propre. Remplacé par Baptiste Couilloud (55e), qui est parvenu à dynamiser par instants.

8. Grégory Alldritt 8,5/10

À tout dire, il ne faisait pas bon croiser la route de Grégory Alldritt vendredi soir sur la pelouse de l’OL Stadium. À chaque charge, il avancé non pas d’un ou deux mètres, mais bien plus. A l’image de cette percussion dans les 22 mètres italiens au bout de laquelle Louis Bielle-Biarrey a inscrit le 2e essai français. A la pause, il avait déjà gagné 46 mètres au total, quasiment autant que Damian Penaud, évoluant à l’aile... Il a aussi œuvré dans le jeu au sol. Superbe contest (24e). Et même en défense, il a terminé la rencontre meilleur plaqueur (14). Tout simplement. Un match colossal encore une fois.

7. Charles Ollivon 7,5/10

Encore une belle prestation du capitaine français. Souvent le premier soutien offensif, il a aussi œuvré défensivement. Onze plaquages avant la pause, meilleur total français à cet instant de la rencontre. Et 100 % de réussite. Un seul en seconde période. Il a été remplacé par François Cros (55e)

6. Anthony Jelonch 7/10

Discret en première période, il a été l’avant qui a le moins plaqué avec Atonio. Seulement quatre plaquages à son crédit dont un raté. En revanche, il s’est montré plus actif dès le début de la seconde période, infligeant quelques « secouées » sévères aux attaquants italiens se présentant dans sa zone. Il a aussi permis de jouer après lui, avec trois passes après contact. Il a semblé vraiment de mieux en mieux au fil des minutes. Fabien Galthié avait prévenu : il avait besoin de jouer pour retrouver du rythme.

5. Thibaud Flament 6,5/10

Positionné à droite de la deuxième ligne, il a été moins en vue ballon en main que d’habitude. Logique, forcément logique. Mais quel boulot abattu dans l’ombre. D’abord, en défense. Huit plaquages en première période, le deuxième meilleur français. Et même en attaque où il a su bonifier quelques ballons, avec notamment un « off-load ». Bref, il a encore répondu aux attentes. Il a été remplacé dès la 45e minute de la rencontre par Romain Taofifenua.

4. Cameron Woki 7,5/10

Il a été décisif sur le premier essai grâce une passe après contact, fixant deux défenseurs pour servir son pote Matthieu Jalibert. Comme à son habitude, il a été précieux dans le jeu aérien. Non seulement, il a été efficace sur les lancers français (un seul "cafouillé" mais conservé à la 66e minute), mais il a aussi volé un ballon à l’alignement italien (10e). C’est encore lui qui a coffré un ballon italien sur une tentative de maul après touche (19e). En défense, il raté deux plaquages mais termine la rencontre avec un crédit de huit.

3. Uini Atonio 6,5/10

Sur la première action de la rencontre amenant l’essai de Damian Penaud, il a été sollicité à deux reprises en point de fixation dans l’axe. Avec une belle efficacité. Aucune difficulté pour lui en mêlée fermée. A son débit : un plaquage raté. Mais dans l’ensemble, un match propre de la part du pilier rochelais. Ce qu’il avait à faire, il l'a bien fait. Il a été remplacé dès la 45e minute de la rencontre par Dorian Aldegheri.

2. Peato Mauvaka 7/10

D’emblée, il a montré son dynamisme. Il a été à l’origine du premier essai français en ramassant un ballon dans un ruck pour mettre son équipe dans l’avancée (3e). Surtout, il a encore marqué un essai en bleu, portant son total à 8 essais en 28 sélections. Il a aussi été efficace dans le jeu au sol : un joli « contest » en début de seconde période (41e). Une faute sifflée contre lui (31e) et un lancer perdu, mais il a presque fait oublier que Julien Marchand n’est toujours pas revenu à la compétition. Il a été remplacé par Pierre Bourgarit (55e).

1. Cyril Baille 6,5/10

Pas grand-chose à signaler dans la performance du pilier toulousain. Un match propre en mêlée fermée où il a souvent pris le dessus sur son vis-à-vis. Et dans le jeu courant, il s’est attaché à faire vivre le ballon comme il en a l’habitude. En défense, il a été efficace avec huit plaquages pour 100 % de réussite. Il a été remplacé par Reda Wardi (55e).