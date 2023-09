Grâce à une seconde période à sens unique, l’Italie s’est imposée contre l’Uruguay (38-17) mercredi 20 septembre lors du premier match de la troisième journée de cette phase de poule de la Coupe du monde de rugby. C’est un deuxième succès bonifié pour les Italiens qui se tournent maintenant vers la Nouvelle-Zélande. Nouveau revers pour l’Uruguay qui a craqué en seconde période.

40 minutes d’espoir avant 40 minutes de souffrance. L’Uruguay qui voulait faire tomber l’Italie lors de ce premier match de la troisième journée de la phase de poule de ce Mondial a finalement sombré au retour des vestiaires. Brouillonne et approximative, cette équipe italienne a retrouvé des couleurs en seconde période pour s’imposer (38-17) et valider un deuxième bonus offensif en deux rencontres. C’est du lourd qui attend maintenant les Italiens, provisoirement premiers du groupe, qui vont affronter la Nouvelle-Zélande puis la France pour tenter de se qualifier pour les phases finales pour la première fois. L’Uruguay affrontera la Namibie afin d’éviter la dernière place de la poule.

Deux cartons jaunes en une minute

La première période a pourtant été délicate pour les Italiens qui ont eu des difficultés à mettre leur jeu en place. Si Lorenzo Pani a marqué le premier essai du match pour l’Italie après un très bon travail de ses avants sur une mêlée à cinq mètres de la ligne d’essai (7-0, 8’), les Italiens ont été en souffrance. L’Uruguay, qui avait été séduisante dans le jeu malgré sa défaite contre la France, a souvent tenu le ballon au milieu de terrain, provoquant cette équipe italienne à la faute qui s’est montrée très indisciplinée. Un peu avant la demi-heure de jeu, Niccolo Cannone (26’) puis Danilo Fischetti (27’) ont récolté coup sur coup un carton jaune chacun, obligeant les Italiens à jouer à 13 pendant dix minutes. La faute du pilier, qui a écroulé par deux fois un ballon porté en une action, a même obligé l’arbitre à siffler un essai de pénalité pour l’Uruguay (7-7, 27’). En supériorité numérique, les Uruguayens se sont montrés joueurs et ont été récompensés par un deuxième essai signé Nicolas Freitas après une belle épreuve de force entre les deux paquets d’avants (7-14, 38’). Juste avant la mi-temps, Felipe Etcheverry, en difficulté sur ses coups de pieds jusque-là, a passé un drop lointain pour permettre aux siens de prendre dix points d’avance à la pause (7-17, 40’). Un avantage mérité mais qui a rapidement fondu au retour des vestiaires.

Avec ce large succès l'Italie s'offre un bonus offensif qui pourrait être précieux pour la suite...



Le film du match : https://t.co/NBaWH6f4ez pic.twitter.com/JxpmftEVGu — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 20, 2023

Une deuxième période à sens unique

Sur la première action de la seconde période, le capitaine uruguayen Andres Vilaseca a plaqué un peu trop haut son vis-à-vis, récoltant un carton jaune (43’). En infériorité numérique et en baisse de régime, l’Uruguay a sombré et l’Italie a retrouvé des couleurs pour inscrire quatre essais en quinze minutes. C’est le capitaine italien Michele Lamaro qui a sonné la révolte après avoir cassé trois plaquages pour aller aplatir (14-17, 47’). Dans la foulée, les Italiens, qui ont retrouvé des séquences de jeu tranchantes, ont repris les devants au score sur un essai de Montana Ioane qui a été trouvé lancé plein axe après plusieurs rucks proche de la ligne d’en-but (21-17, 53’). La tête sous l’eau, les Uruguayens ont encaissé un quatrième essai, synonyme de bonus offensif pour l’Italie, seulement trois minutes plus tard. Parti de la droite du terrain, le ballon s’est rapidement retrouvé sur l’aile gauche dans les mains de Lorenzo Cannone pour un essai en coin (28-17, 57’).

Joueurs, les Italiens ont continué d’aller en touche au lieu de tenter de prendre les trois points au pied. Sur un très beau lancement de jeu en touche, c’est Juan Ignacio Brex qui a participé à la victoire collective de son équipe en inscrivant le cinquième essai italien (35-17, 62’). En fin de match, Paolo Garbisi a rajouté trois points au pied pour assurer la victoire (38-17, 70’). Une seconde période de haut niveau pour l’Italie qui a marqué 31 points pour zéro encaissé. Après deux matches pour chaque équipe dans cette poule A, c’est l’Italie qui est à la première place. Les Italiens ont rempli leur contrat sur ces deux premières rencontres, mais le niveau d’adversité va considérablement s’élever à partir de maintenant.