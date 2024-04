World Rugby a annoncé avoir retrouvé l’identité d’une personne ayant tenu des propos injurieux envers un arbitre lors du dernier Mondial. Cette personne est poursuivie par la justice de son pays.

Beaucoup de voix s’étaient élevées pendant le Mondial pour critiquer les insultes envers le corps arbitral. C’est ce dont a été victime un arbitre vidéo (TMO) et son épouse, cibles de messages menaçants et abusifs sur Facebook. World Rugby a annoncé ce lundi avoir identifié un individu localisé en Australie dans le cadre de cette affaire. Toutes les informations ont été transmises à la justice australienne. Des poursuites judiciaires ont été engagées et l’auteur a été reconnu coupable d’utilisation de services de communication en ligne à des fins de menaces et harcèlement.

World Rugby annonce envisager, en parallèle, de sanctionner cet individu en l’interdisant de se procurer des billets pour les évènements organisés par l’instance. "D’autres affaires sont en cours dans cinq juridictions" a également annoncé l’institution.

Directeur général de World Rugby, Alan Gilpin s’est réjoui de la tournure des évènements. "World Rugby se félicite de ce jugement historique. Les abus en ligne, odieux et toxiques, sont malheureusement monnaie courante pour de nombreux sportifs et personnalités publiques. Nous espérons que cela envoie un message fort aux trolls en ligne : un tel comportement est totalement inacceptable, et le sport ainsi que les autorités sont déterminés à prendre des mesures."