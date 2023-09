Première équipe éliminée de la Coupe du monde, la Namibie a rejoint son camp de base à Aix-les-Bains au lendemain de leur défaite face à l’Uruguay. La délégation va rejoindre Paris ce vendredi avant le grand départ prévu samedi matin.

La Namibie est la première équipe à quitter la Coupe du monde. La sélection d’Allister Coetzee ne sera pas parvenue à obtenir son premier succès dans la compétition, avec quatre défaites dans cette édition portant le total de la Namibie à vingt-six en autant de rencontres disputées. La déception était grande après un dernier match où les Namibiens ont réalisé une première période prometteuse face à l’Uruguay. Allister Coetzee répétait au lendemain de cet ultime revers que son équipe n’était pas arrivée dans les meilleures conditions en France avec un nombre de matchs disputés ridicule depuis la dernière Coupe du monde au japon. La crise sanitaire internationale n’a pas aidé même si elle n’explique pas tout : "Il y a aussi la question du manque de compétition et de matchs face aux nations du Tiers 1."

La délégation namibienne, qui disputait son dernier match à Lyon, a rejoint son camp de base à Aix-les-Bains pour y passer une dernière soirée. Les joueurs vont ensuite rejoindre Paris ce vendredi avant de se séparer samedi matin. "Les joueurs vont profiter de ces derniers moments en France pour passer du temps en famille et profiter du temps magnifique. Après, tout le monde ne va pas rentrer en Namibie car ils vont rentrer chez eux et dans leurs clubs", expliquait le sélectionneur jeudi matin lors de son dernier point presse de la Coupe du monde.

Dernière semaine infernale

Ce sera la fin d’un mondial éprouvant pour les Namibiens qui ont encaissé 255 points en quatre matchs. Ils ont voulu rester positifs malgré le fossé sportif avec leurs adversaires mais ils n’ont pas été épargnés par les blessures, à commencer par celle de Le Roux Malan face à la Nouvelle-Zélande. Ils ont dû ensuite faire face à la suspension de leur capitaine Johan Deysel pour son coup de tête malheureux sur Antoine Dupont, plongeant la pauvre sélection namibienne dans la tourmente.

"Cette dernière semaine a été infernale. On a perdu notre capitaine et quatre joueurs majeurs se sont blessés", soufflait Allister Coetzee, "Quand on met tout ça en perspective, l’équipe a fait preuve d’un immense courage sur lequel on peut s’appuyer pour construire. Mais la construction doit commencer avant la qualification pour la Coupe du Monde, dès l’année prochaine."

Une dernière semaine pendant laquelle la Namibie a bu le calice jusqu’à la lie avec le forfait de Johan Retief, certainement piqué par une araignée : "Il avait un énorme abcès sur son pectoral. Ils ont dû effectuer une petite incision pour opérer." Les dix-huit jours de compétition auront été d’une intensité folle pour la Namibie.