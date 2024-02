L'ex-président du Stade français, figure importante du rugby en France depuis de nombreuses années, ne décolère pas de l'élimination des Bleus en quart de finale du Mondial. Selon lui, le XV de France s'est bel et bien fait voler face à l'Afrique du Sud.

Quatre mois après, la douloureuse a encore du mal à passer. Dans un entretien accordé au JDD, l'ancien président du Stade français regrette, encore et toujours, l'arbitrage du fameux quart de finale de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud. Le discours est tranchant - Max Guazzini ne nous a jamais habitués à autre chose - et l'ancien boss des soldats roses s'attaque à Ben O'Keeffe et son équipe : "Pendant quatre ans, on s’est préparés pour être champions du monde. Et là, qu’est ce qui s’est passé en quarts de finale face à l’Afrique du Sud ? Une défaillance arbitrale ! Il y a eu quatre fautes contre la France qui n’ont pas été sifflées. Je ne dis pas qu’on a fait la prestation de notre vie mais je pense comme beaucoup de gens qu’on nous a volé la Coupe du monde." De leur côté, Fabien Galthié et le capitaine du Tournoi 2024 Grégory Alldritt se sont refusés à partir sur le dossier de l'arbitrage, ce qu'avait apprécié Joël Jutge (le responsable des arbitres de World Rugby) dans un long entretien accordé à Midi Olympique : "Nous sommes cependant heureux de constater, au travers des interviews données par les joueurs du XV de France et d’anciens membres du staff, que ceux-ci sont en ligne avec notre perception et se montrent d’une grande lucidité."

Proche du staff et des joueurs, Max Guazzini fut un témoin privilégié du groupe France durant le Mondial. Si l'homme parle en son nom, on se rappelle de l'immense déception des Tricolores, et de la colère d'Antoine Dupont au soir de la défaite. Et il n'était pas le seul, Jonathan Danty et d'autres prenant bien volontiers le pas du capitaine en s'engouffrant dans la brèche de l'arbitrage. Guazzini poursuit : "J’ai passé le jour d’après avec les joueurs et franchement, c’était une atmosphère très particulière. Le soir, j’ai dîné avec Fabien et d’autres personnes du staff. C’était quand même une désillusion terrible.

Fabien Galthié est très humain mais ne le montre pas

Dans cet entretien, l'ancien avocat et patron de la radio NRJ évoque son ancien joueur Fabien Galthié, devenu un fidèle ami. Sur le gril ces derniers temps après des résultats moins flamboyants mais surtout une communication qui interroge, le sélectionneur de l'équipe de France doit affronter les premiers remous d'une fonction historiquement propice aux critiques. Mais Max Guazzini prend la défense de l'ancien demi de mêlée : "C’est un grand professionnel, qui a beaucoup d’empathie. Les gens ne le savent pas, il appelle les familles des joueurs s’il y a des soucis. Il est très humain mais ne le montre pas. Et c’est quelqu’un qui vit intensément ce qu’il fait." Avant de retrouver les jours heureux, le technicien a renoué avec la victoire face à l'Écosse au terme d'un match loin d'être abouti mais rassurant sur l'état d'esprit. "On n’est pas là pour donner des leçons. On est là pour gagner des matchs. Et dans l’histoire, on n’a pas toujours gagné en Ecosse", confiait-il en conférence de presse à Murrayfield. Les Bleus accueillent l'Italie, dimanche prochain à 16 heures, avec l'objectif de décrocher une deuxième victoire dans le Tournoi et de rester dans la course à la victoire finale.