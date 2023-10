Damian McKenzie et Will Jordan, pour ne citer qu'eux, ont été les leaders du large succès 73-0 des Néo-zélandais face aux Teros. Côté uruguayen, Lucas Bianchi aura bien essayé de contenir les Blacks pendant que Felipe Etcheverry, lui, sombrait.

Les tops

Damian McKenzie

Comme à son habitude, Damian McKenzie s'est montré virevoltant, insaisissable. Quel plaisir de voir un joueur d'instinct s'exprimer ainsi. C'est lui qui a lancé le festival néo-zélandais à la 21e minute. Plus tard, il offrait aux spectateurs une superbe passe pour Codie Taylor puis en fin de première mi-temps sauvait spectaculairement une touche pour envoyer Will Jordan à l'essai. Les Blacks ont une nouvelle fois montré qu'avec Beauden Barrett et Damian McKenzie, ils ne manquaient pas de talent au fond du terrain.

Will Jordan

Que ce soit pour finir les actions ou pour assurer leur continuité, Will Jordan a tout réussi contre l'Uruguay. Il a profité de la victoire des siens pour inscrire ses 27 et 28e essais en 29 sélections avec la Nouvelle-Zélande. Incapable de rester à sa place, c'est sur la droite du terrain que l'ailier gauche, a envoyé Leicester Fainga'anuku dans l'en-but grâce à une passe de 20 mètres. Will Jordan aura tout fait.

Lucas Bianchi

Ian Foster, sélectionneur néo-zélandais, parlait avant la rencontre de Manuel Ardao comme du meilleur gratteur de la Coupe du monde, c'est finalement un autre troisième ligne qui s'est illustré. Au milieu d'une équipe qui s'est noyée, Lucas Bianchi a été le seul à sortir un peu la tête de l'eau. Jamais il n'a rechigné à la tâche et termine le match avec 22 plaquages réussi pour seulement 2 manqués.

Will Jordan, auteur d'un doublé, déborde Felipe Etcheverry. Midi Olympique - Patrick Derewiany

Les flops

Felipe Etcheverry

C'était tout simplement trop dur pour l'ouvreur uruguayen. Jamais il n'a semblé rentrer dans son match, même quand pendant 20 minutes, ses coéquipiers ont tenu tête aux Blacks. Il s'est aussi manqué sur des gestes techniques simples, privant les Uruguayens d'une précieuse munition en ratant une pénaltouche dans les 22 mètres. En défense aussi il a souffert, et n'a réussi qu'un seul des sept plaquages qu'il a tenté. Etcheverry a finalement été remplacé à la 50e minute.

Felipe Etcheverry sous la pression de Damian Mckenzie et Sam Cane. Midi Olympique - Patrick Derewiany

Manuel Diana

Le numéro 8 était l'une des valeurs les plus sûres du XV Uruguayen, mais Manuel Diana a cette fois semblé trop fatigué pour rivaliser. Habituellement, il avance sur chacune de ses prises de balles, ce jeudi soir il n'a parcouru que 17 mètres ballon en main puis a subi, sans parvenir à sonner la révolte de ses coéquipiers. Remplacé à la 55e minute, il finit la rencontre avec seulement 5 plaquages réussis, sur 10 tentés. Manuel Diana était épuisé.

Nicolas Freitas

Si Will Jordan a brillé, c'est aussi car son vis-à-vis a sombré. Nicolas Freitas aura bien eu quelques ballons pour s'exprimer, parcouru 30 mètres et battu 2 défenseurs, mais ce fût trop peu pour compenser sa défaillance défensive. À chaque fois que le danger s'est porté sur son aile, les Néo-Zélandais ont franchi.