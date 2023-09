Le sélectionneur de l’Uruguay revient sur le début de match compliqué de son équipe, mais se montre satisfait de la réaction et de l’état d’esprit. Il souligne aussi les progrès réalisés depuis plusieurs années.

Cette victoire a mis du temps à se dessiner, avec une première période compliquée. Comment l’expliquez-vous ?

On s’était préparé pour marquer l’histoire et gagner deux matchs dans cette poule, contre l’Italie et la Namibie. Nous n’avons pas réussi contre l’Italie mais nous n’avons pas baissé les bras. On savait que ça serait difficile car c’était le dernier match de la Namibie qui voulait à tout prix remporter son premier match. Ils ont un staff de très haut niveau, et savaient comment nous faire mal. On avait confiance en nous et en notre jeu, notamment ce qui concernait la touche, la mêlée et les mauls. On était venus pour ça et on a réussi à le faire. Ce match a été très compliqué parce qu’on sortait d’une défaite contre l’Italie. Les joueurs ont été incroyables, je suis très fier d’eux.

Que s’est-il passé lors des dix premières minutes où vous encaissez deux essais et êtes menés 14-0 ?

Le stress généré par l’envie de gagner nous a fait rater notre première action et ils ont marqué un essai. On voulait trop gagner le match dès le début. Cela nous a fait commettre des erreurs. On a réussi à s’en sortir et à reprendre le contrôle du match, c’est le plus important. On était menés 14-0 et on a travaillé dur pour revenir sur la bonne voie. Il faut saluer le travail des leaders de l'équipe, qui n'ont pas perdu leur sang-froid, sont restés maîtres de la situation et ont su voir où le jeu allait s'ouvrir. Les avants ont été fabuleux pendant ce match. Les joueurs ont fait confiance aux principes de notre jeu, on a commencé à être moins tendus et à jouer le jeu qui nous a permis d'arriver jusqu'ici. On a travaillé sur la prise de conscience de notre situation, c’était ça le plus important. On savait qu’on restait sur une défaite et que nous étions favoris pour ce match. Il a fallu l'accepter, supporter la pression et, avec nos outils, nous avons réussi à le faire.

Quel bilan tirez-vous de vos trois premiers matchs dans ce tournoi ?

Cela démontre que l’on travaille bien en Uruguay, et que l’Uruguay fait parler. Dans cette Coupe du monde, nous sommes en train d'écrire une page d'histoire et, avec le temps, on se rendra compte qu’on a joué d'égal à égal avec deux équipes du Tier 1 en six jours. Cela montre les progrès de l'Uruguay dans le jeu et du fait que nous réclamons plus de compétition sur le terrain. Depuis 2015, l'Uruguay s’est très bien préparé. On a évolué dans le bon sens et cela s'est vu dans ces trois matches, où il ne nous a pas manqué grand-chose : les 40 minutes de la deuxième mi-temps contre l'Italie et aujourd'hui, nous avions les outils pour renverser un match qui se présentait mal. On a un défi énorme contre les All Blacks, mais on veut continuer à jouer notre jeu et à écrire l’histoire. C’est une super occasion pour nous tous de les affronter.