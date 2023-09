L'Italie n'a pas impressionné mais a assuré l'essentiel face à la Namibie (52-8). Portée par un Lorenzo Cannone excellent, comme à son habitude, la Squadra Azzura s'installe en tête de la poule A. Monty Ioane, le futur joueur de Lyon, a déçu.

Les tops :

Lorenzo Cannone

Le troisième ligne centre n'en finit plus d'impressionner. À seulement 22 ans, le cadet de la fratrie Cannone s'est imposé comme un cadre de la Squadra Azzura. Face à la Namibie, il a encore démontré tout son talent. Auteur du premier essai de l'Italie, il a aussi pesé sur la défense de la Namibie. Avec quatre défenseurs battus et un franchissement, le joueur de Trevise est un grand artisan du succès italien. S'il a pesé offensivement, le numéro 8 a aussi découpé à tour de bras lorsque le bateau italien tanguait. Il est à créditer d'un onze sur onze aux plaquages, ainsi que d'un grattage en seconde période.

Ignacio Brex

Le centre de l'Italie a joué juste. Auteur d'une belle percée en première période, Ignacio Brex a réussi à bonifier chacun de ses ballons, gagnant la ligne d'avantage à chaque fois. Le joueur de Trevise est à l'origine du quatrième essai italien, décalant parfaitement Ange Capuozzo, avant de décaler une seconde fois le joueur du Stade toulousain quelques minutes plus tard. Jamais pris à défaut en défense, il a permis à son équipe de faire le dos rond pendant le temps fort namibien, avant de prendre le large en seconde période.

Richard Hardwick

Ancien international australien (deux capes), le troisième ligne a profité des nouvelles règles de World Rugby pour disputer ce Mondial avec son pays de naissance. Et le sélectionneur Allister Coetzee a raison de ne pas s'en priver ! Le numéro huit a été énormément sollicité dans le jeu courant, avec 16 courses ballons en main (plus haut total du match, à égalité avec Paolo Garbisi). Il a aussi réalisé huit plaquages.

Les flops :

Monty Ioane

Le futur joueur du Lou n'était pas dans un grand jour. Habituellement facteur X de la Squadra Azzura, il a, cette fois-ci, pénalisé plus qu'il n'a apporté à son équipe. Il a gêné Tommaso Allan juste devant ses 22, et commet un en-avant dans la foulée. L'ancien joueur du Stade français est également en retard sur l'essai namibien. S'il est l'auteur de la dernière passe sur l'essai d'Ange Capuozzo, il négocie mal son deux contre un, faisant preuve de nonchalance.

Torsten van Jaarsveld

L'ancien talonneur de l'Avrion bayonnais Torsten van Jaarsveld (2018-2023) est l'un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe namibienne. Mais il n'a pas réussi à se mettre en évidence. Il a écopé d'un carton jaune qui a coûté cher à son équipe. Alors que les Welwitschias réalisaient un début de match intéressant, arrivant à garder le ballon sur plusieurs temps de jeu, son avertissement, après un maul écroulé, a coûté deux essais aux siens. Il a aussi manqué deux plaquages, sur sept, et a été pénalisé à une autre reprise.

Aaranos Coetzee

Passé par le Racing 92 (2010-2012) puis Brive (2012-2015), le pilier est, lui aussi, un des membres de cette équipe avec le plus de vécu au haut niveau. Mais lui aussi a été en difficulté contre l'Italie. Il est le joueur le plus pénalisé de la rencontre, avec trois coups de sifflet en sa défaveur. En défense, il ne s'est pas mis en valeur non plus, avec seulement deux plaquages réussis, et un manqué. En attaque, il n'a pas compensé avec seulement trois courses.