Deux semaines après le choc reçu à la pommette face à la Namibie, entraînant une fracture maxillo-zygomatique et une opération vingt-quatre heures plus tard, le capitaine des Bleus vit une évolution très favorable. Mais pour son éventuel retour à la compétition, il faut attendre lundi pour en savoir plus…

Mercredi, alors qu‘il venait d’annoncer la composition face à l’Italie, Fabien Galthié a évoqué le retour au premier plan, après sa grave blessure au genou en 2021, de Charles Ollivon, capitaine ce vendredi en l’absence d’Antoine Dupont. Et il a fait un parallèle avec la situation actuelle, qu’il était impossible de ne pas associer au demi de mêlée : "Nous avons des joueurs qui traversent parfois des moments difficiles. Mais ils sont tous là. Nous sommes tous là. Et il faudra compter sur eux, et sur nous."

Le sélectionneur apprécie ce genre d’envolées, un brin mystérieuses. En l’occurrence, le "nous sommes tous là" lui a permis de se réjouir du retour dans le groupe du meilleur joueur du monde dimanche dernier, huit jours après son opération due à sa fracture maxillo-zygomatique contractée la veille. Parce que sa simple présence, s’il ne postulait pas face à la Nazionale, a rassuré tout le monde, notamment au sein des leaders. "Cela fait plaisir qu’Antoine soit revenu, a aussi expliqué Grégory Alldritt. C’est important que chacun donne son avis dans nos petites réunions, notamment avec un œil extérieur."

Au-delà, s’il est gardé de donner rendez-vous pour l’éventuel quart de finale, Galthié s’est projeté sur la suite en disant "il faudra compter sur eux". À l’instar de Julien Marchand, toujours à l’arrêt, Dupont n’a pas terminé sa Coupe du monde aux yeux du staff. Certes, des doutes existent légitimement sur son ressenti et sa future appréhension au moment de reprendre les contacts, mais tout est mis en œuvre pour que le meilleur joueur du monde renoue avec la compétition dans les semaines à venir. Moralement, et c’est ce qu’affirment tous ceux qui l’approchent, il se sent très bien et fait preuve d’une immense détermination. Faire le déplacement à Lyon, avec le reste de l’effectif, l’a forcément aidé mentalement. Mais c’est bien évidemment sur le plan physique et en termes de santé qu’il reste des étapes à valider.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Protocole commotion validé pour Dupont, qui verra son chirurgien lundi

Visite auprès du chirurgien lundi

Mardi, le désormais célèbre manager santé du XV de France Bruno Boussagol – dont les apparitions devant la presse sont autant source d’inquiétudes que d’espoirs quant aux nouvelles qu’il va donner – avait justement égrainé l’infirmerie, jusqu’au nom du patient qui attise toutes les passions : "On l’a mis dans un premier temps dans un travail sur "porté", puis il est très rapidement passé à des courses. Lors de la première séance, il a atteint l’objectif fixé de 50 % de sa vitesse maximum, et 70 % lors de sa deuxième. De ce point de vue, tout se passe normalement. Ce mardi matin, il a également validé son protocole commotion, il est donc définitivement libéré de tout ça. Après sa fracture, il y avait forcément une suspicion de commotion mais si on avait pu passer le HIA 1 dans l’urgence, on n’avait pas pu réaliser le HIA3. […] Il n’a pas été déclaré comme commotionné mais il était important pour nous de prendre toutes les précautions au sujet de sa santé. Désormais, s’il en a le feu vert, il pourra pratiquer le rugby sans restriction du point de vue neurologique."

Le feu vert, celui du Professeur Lauwers, chirurgien qui l’a opéré à l’hôpital Purpan de Toulouse et qu’il a d’ailleurs pu croiser à Lyon. C’est déjà lui qui, la semaine passée, l’avait autorisé à une reprise progressive d’activité. "La prochaine étape, c’est une visite auprès de son chirurgien, lundi 9 octobre, a indiqué Boussagol. Il s’agira du dernier contrôle avant l’avis définitif quant à son évolution la semaine suivante, si nous sommes qualifiés pour les quarts de finale." Il redeviendrait alors joueur de rugby. Avec le quart de finale en vue, six jours plus tard… "Même s’il a le feu vert, ce ne sera que pour une reprise progressive, tempère Boussagol. Si l’avis du chirurgien est bon, on va basculer très vite dans un autre environnement, mais il va surtout falloir voir comment il réagit, s’il n’a pas d’appréhension et dispose de toutes ses capacités. Enfin, il y aura le choix des entraîneurs. À savoir, si ces derniers souhaitent aligner Antoine Dupont pour un éventuel quart, ou pas." Autant dire assez raisonnablement que, s’il en arrive là, le choix de disputer ce quart de finale lui appartiendra.