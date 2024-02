Lors de son long entretien accordé au Midi Olympique, Jean-Pierre Élissalde est revenu sur le quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud. Pour lui, l'arbitrage de la rencontre n'est pas à remettre en question.

Dans son bar-restaurant rochelais Aux Vieux crampons, Jean-Pierre Élissalde côtoie de nombreuses personnes, qui supportent le Stade rochelais ou non. Malgré ce travail prenant, il reste un fin observateur du rugby. Il a donc été interrogé sur le quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud: "(Il souffle). Pierre Berbizier a coutume de dire qu’il n’y a pas pires menteuses que la victoire et la défaite. Sur ce match et le quart de finale, tout a été dit et écrit. J’étais dans les tribunes, jamais je n’ai senti que l’arbitre voulait nous faire perdre. Sans doute a-t-il commis des erreurs sur des grattages mais rien d’essentiel. Comme le disait Henry Broncan, Grégory Alldritt aurait dû être capitaine. C’est la rare leçon que Fabien Galthié a tirée de ces quatre ans à la tête des Bleus."

L'interview complète de Jean-Pierre Élissalde est disponible ici.