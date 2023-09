L'Uruguay s'est fait peur mais a fini par se bonifier face à la Namibie. Les Teros peuvent dire merci à leur demi de mêlée star qui leur a permis de prendre l'avantage au meilleur moment. Aranos Coetzee a pénalisé son équipe à de nombreuses reprises.

Les tops

Santiago Arata

Il se savait attendu, et il a répondu présent au meilleur moment. Alors que les Teros ont été mis en difficulté tout le match par de vaillants Welwitschias, le demi de mêlée est sorti de son écrin pour donner l'avantage pour la première fois de la rencontre à sa nation. Démontrant toute sa qualité sur l'action, il dépose la défense namibienne et crucifie le dernier défenseur d'un splendide "cad-déb". Le Castrais a tiré son équipe vers le haut pour décrocher leur premier succès dans cette Coupe du monde.

Felipe Arcos Perez

Le centre uruguayen a été déterminant dans le succès des siens. Présent offensivement, comme sous cette chandelle à la 75e minute de jeu, il a également été le leader défensif des siens. Meilleur plaqueur des Teros avec quinze plaquages réussis pour un seul manqué, le trois-quart a été essentiel pour maintenir les siens dans le match au cours d'une première période poussive.

Gerswin Mouton

Si la Namibie y a cru pendant 54 minutes, elle le doit en grande partie à son ailier. Auteur de l'essai le plus rapide de ce Mondial, sur une course de près de 60 mètres suite à un ballon tombé au sol par les Teros. Il aura en permanence mis ses partenaires dans l'avancée avec plus de 100 mètres parcourus ballon en main, record de la rencontre. Le joueur de 23 ans a aussi fait preuve d'altruisme en envoyant dans la faille son centre Alcino Izaacs à la 50e minute de jeu permettant à la Namibie d'avancer de près de trente mètres.

Les flops

Aranos Coetzee

Il se fait sanctionner au pire moment. Alors que la Namibie était devant de onze points, et en passe de réaliser le plus grand exploit de son histoire, le pilier droit a été contraint de laisser ses partenaires en infériorité numérique pour dix minutes. Durant celles-ci, les Welwitschias vont encaisser deux essais coup sur coup, et perdre l'avantage au score pour la première fois de la partie. Ils ne s'en relèveront jamais. Le droitier a concédé quatre pénalités à lui seul durant la rencontre, handicapant grandement son équipe.

Fin de l'aventure sur une 26ème défaite en 26 matchs de Coupe du monde pour des Namibiens qui y auront cru plus d'une heure.#RWC2023 #URUvNAM pic.twitter.com/C14WUhVKxe — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 27, 2023

Des Sethie

Rarement un pilier gauche remplaçant s'était autant montré en si peu de temps. Malheureusement pour lui, ce n'était jamais positif pour ce pauvre Des Sethie. Pénalisé à deux reprises en cinq minutes, il est surtout l'auteur d'un plaquage à l'épaule sur Bautista Basso. Sanctionné d'un carton jaune transformé en rouge par le bunker, il est apparu touché par cette exclusion dans ce qui est le dernier match de ce Mondial pour la Namibie.

Felipe Etcheverry

L'ouvreur de l'Uruguay n'a pas rassuré. Auteur d'une prestation décevante, il n'a pas su se mettre en confiance avec une première transformation manquée. Avec deux turnovers concédés, il a rendu de trop nombreux ballons à la Namibie qui leur ont permis de scorer à plusieurs reprises. Comme un symbole, son équipe s'est mise à l'abri après l'heure de jeu, alors qu'il venait d'être remplacé par Felipe Berchesi.