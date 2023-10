La Nouvele-Zélande est devenue le premier géant du Mondial 2023 à se qualifier. Parmi les quatre favoris clairs de la compétition (France, Irlande et Afrique du Sud), les All Blacks attendent maintenant les résultats de France - Italie, et surtout d'Irlande - Écosse.

Les Blacks ont éclairci le paysage. Après sa victoire autoritaire face à l'Uruguay (73-0), la Nouvelle-Zélande est devenue le premier géant à se qualifier. Bien que l'Angleterre et le pays de Galles aient déjà obtenu leur ticket pour les quarts avant la démonstration noire, les triples champions du monde font davantage partie des favoris au Mondial que les deux nations d'outre-Manche. Surtout, la Nouvelle-Zélande est la première nation du top 5 mondial à sceller son destin en phase finale.

Damian McKenzie, étincelant face aux Teros, expliquait sobrement que le minimum syndical avait été atteint par les hommes en noir. "On est là où on voulait être. On sait qu’on va devoir s’améliorer avant les quarts de finale, quel que soit l’adversaire. J’ai hâte pour la suite. Peu importe l’adversaire, ce sera dur. Sur les derniers matchs, on a su être solides défensivement et prolifiques offensivement. Je n’ai jamais joué de quart de finale de Coupe du Monde. Je n’ai jamais ressenti cette pression mais beaucoup de mecs dans le groupe étaient là il y a quatre ans".

Damian McKenzie et Will Jordan, pour ne citer qu'eux, ont été les leaders du large succès 73-0 des Néo-zélandais face aux Teros.

Week-end au couteau

Humiliés face à l'Afrique du Sud (35-7), en préparation, et malmenés par le XV de France (27-13) en ouverture du Mondial, les All Blacks ont rectifié le tir face à des nations plus modestes (Namibie, Italie et Uruguay). Très critiqué avant la compétition, Ian Foster est au moins tranquille jusqu'au week-end du 14 et 15 octobre, synonyme de quart de finale. D'ici-là, le sélectionneur et ses protégés pourront tranquillement manger des pop-corn devant France - Italie (21 heures, ce vendredi), une rencontre qui déterminera le deuxième qualifié de la poule A.

Pays hôte et favori au titre, la France n'a pas le choix et doit assumer son statut face aux Transalpins pour sécuriser la première place du groupe. De l'autre côté de la montagne, l'Afrique du Sud et l'Irlande sont suspendus au sort de la rencontre entre les Verts et l'Écosse. Les deux titans de la poule B ne sont pas encore qualifiés et une multitude de scénarios pourrait éliminer l'une ou l'autre équipe. Les Néo-Zélandais, eux, regarderont le spectacle depuis leur canapé. "Je serais content d’affronter n’importe qui. Si tu veux gagner la Coupe du Monde, tu dois battre tout le monde. Peu importe l’adversaire, on doit faire en sorte de bien se préparer et tout donner sur le terrain" conclut le diabolique McKenzie.