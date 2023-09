On se doutait que les All Blacks n'allaient pas prendre à la légère la rencontre face à l'Italie, devant eux au classement de la poule A après 2 matchs. Il a suffi de quelques minutes pour voir le gouffre séparant les deux nations. Impuissants sur chaque accélération de la bande à Savea et Smith (5 essais à eux deux en première période), les Italiens n'ont rien pu faire et se sont très lourdement inclinés (96-17) disant adieu encore une fois aux quarts de finale. Les Blacks, plus puissants que jamais, y retrouveront assurément l'Irlande.

On a beau s'attendre régulièrement à ce genre de match de la part de la Nouvelle-Zélande, on est toujours surpris lorsque cela se concrétise. Ce soir, dans ce choc de la poule A, celle de l'Équipe de France, les All-Blacks ont fait passer l'Italie, une des nations fortes en Europe, pour un adversaire de même niveau que la Namibie. La Squadra Azzura a encaissé un terrible 96-17 avec 14 essais pour la bande à Ardie Savea. Les Blacks ont marqué une fois de plus les esprits après leur défaite initiale face aux Bleus. Ils se sont replacés logiquement comme les seuls prétendants à la 2e place du groupe, en route pour les quarts de finale de cette Coupe du monde. L'Italie prise à la gorge d'entrée Le répit des Italiens aura duré 8 minutes dans cette rencontre. Le temps pour l'équipe de Ian Foster d'inscrire son premier essai dans le match. Après ces 8 minutes où les deux sélections partageaient le même score, rien ne sera plus pareil. Rien sauf la domination des All Blacks qui ne lâcheront plus jamais la pression, l'envie et l'étreinte. Chaque ballon joué fut une occasion d'essai et peut-être même un essai tant le déchet néo-zed a pratiquement été inexistant au Groupama Stadium. À la 8e minute c'est Jordan sur l'aile droite qui attrapait en vol une passe au pied de Jordie Barrett pour le premier essai. Dix minutes plus tard, Aaron Smith terminait le boulot impressionnant de ses avants sur un ballon porté après une touche pour aggraver le score (18e, 14-3). Plus d'information à suivre...