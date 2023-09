Une semaine après leur défaite face aux Bleus lors du match d'ouverture, les All Blacks ont signé leur première victoire dans cette Coupe du monde 2023. Un succès écrasant face à la Namibie sur le score de 71-3 grâce à onze essais marqués. Le demi de mêlée Cameron Roigard et le demi d'ouverture Damian McKenzie se sont notamment offert un doublé. Prochain rendez-vous face à l'Italie pour les Néo-Zélandais.

Ce vendredi soir, sur la pelouse du Stadium de Toulouse, la Nouvelle-Zélande avait soif de revanche. Une semaine après avoir perdu son premier match en phase de poule de Coupe du monde contre la France (27-13 au Stade de France de Saint-Denis), les hommes du Pacifique avaient à cœur de se racheter face à la Namibie. Cette nation nichée en Afrique australe dispute cette année son septième Mondial, mais n'a pas remporté une seule rencontre ! Victime annoncée du réveil des All Blacks, les Welwitschias, comme samedi passé contre l'Italie (52-8), n'a pas pesé bien lourd et s'incline largement 71-3 en encaissant onze essais.

En résumé, les Blacks ont réalisé un match très sérieux et plein, sans jamais baisser de régime. Auteurs d'une démonstration technique malgré une première période passée sous la pluie, les hommes de Ian Foster n'ont pas sous-estimé leurs adversaires et se sont rapidement facilités l'affaire. Un scénario totalement inverse de celui observé jeudi soir à Villeneuve-d'Ascq entre la France et l'Uruguay, qui a mis les Bleus en difficulté pendant 80 minutes. A Toulouse, ce vendredi, les Néo-Zélandais ont montré toute l'étendue de leur talent. Après, seulement, sept minutes, les Blacks avaient déjà passé la ligne des Welwitschias à deux reprises grâce à Cam Roigard (12-0, 7e), qui fêtait magnifiquement sa première en Coupe du monde. Le bonus offensif, lui, était assuré avant la demi-heure de jeu après des essais de Damian McKenzie et Leicester Fainga'anuku (24-3, 24e).

Le point noir du carton rouge d'Ethan de Groot

Entre-temps, la Namibie avait débloqué son compteur sur une pénalité de Tiaan Swanepoel (12-3, 11e), mais avait surtout perdu son centre Le Roux Malan (18e) sur une blessure à la cheville. Chaudement applaudi par le public toulousain à sa sortie sur civière, il provoquait un long arrêt de jeu qui ne stoppait pas la dynamique des Néo-Zélandais. En fusions, ils enchaînaient les gestes de grandes classes à l'image de cette chistera légendaire du pilier Ofa Tuungafasi (19e). Avant la pause, et alors qu'une forte pluie s'abattait sur le stade haut-garonnais, les Blacks marquaient deux autres essais, par Anton Lienert-Brown (35e) et Damian McKenzie (38e), pour regagner les vestiaires avec un large avantage (38-3).

En seconde période, la Nouvelle-Zélande ne lâchait jamais l'étreinte sur une équipe namibienne pendant très longtemps incapable de créer du danger et, de toute façon, bien trop indisciplinée pour mettre les triples champions du monde en difficulté. Ainsi, Ethan de Groot (43-3, 49e), à peine entré en jeu, Dalton Papalii (50-3, 55e), David Havili (57-3, 59e), Caleb Clarke (64-3, 69e) puis Rieko Ioane (71-3, 78e) y allaient chacun d'un essai pour boucler le score et s'offrir sa plus large victoire en Coupe du monde face à la Namibie. Une équipe qui se trouve d'ailleurs pour la troisième fois de suite dans son groupe au Mondial. Le seul point noir de la soirée, finalement, est le carton rouge infligé, après bunker, au pilier Ethan de Groot, coupable à la 72e minute de jeu d'un plaquage à la tête sur un Namibien.

Au classement, après ce premier succès de la compétition, la Nouvelle-Zélande passe deuxième avec cinq points et, donc, trois de retard sur la France. La Namibie, elle, reste bloquée à zéro unité, comme l'Uruguay, tandis que l'Italie est troisième à hauteur des All Blacks. Pour ces derniers, la semaine à venir sera vierge de matchs puisque le prochain rendez-vous est prévu le vendredi 29 septembre à 21 heures à l’OL Stadium de Décines face à l’Italie. La Namibie, elle, est attendue sur la pelouse du Stade de Marseille dès jeudi prochain pour y affronter la France à compter de 21 heures.