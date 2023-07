Le championnat de France de Top 14 a pris fin le 17 juin après la finale entre Toulouse et La Rochelle. Depuis, chaque club de l'élite a droit à son bilan de la saison. Avec une quatrième place et un barrage à domicile assuré, le Stade français a eu la vie en rose une longue partie de la saison.

Au terme d'une très bonne saison, le Stade français a retrouvé les phases finales de Top 14, deux ans après sa dernière participation. À la fin de la phase régulière, le club de la capitale était au pied du podium, à la même place que lors de son dernier titre en 2015.

Pour en arriver là, les joueurs parisiens n'ont pas beaucoup tremblé cette saison. Les hommes de Gonzalo Quesada sont restés dans le top 6 durant 24 journées et ont même été dauphin du Stade toulousain de la treizième à la dix-neuvième journée. Tout au long de la saison, le Stade français a brillé à de nombreuses reprises face aux grosses écuries du championnat comme face au Stade rochelais lors de la 12ème journée (27-14) ou encore lors du derby contre le Racing 92 où les Parisiens empochent le bonus offensif (10-48).

La désillusion en barrage

Bien que la saison du Stade français se soit achevée par deux défaites face à Clermont (32-16) et La Rochelle (14-10) ainsi qu'un match nul contre Lyon (31-31), les Parisiens ont l'occasion de se qualifier pour les demi-finales en affrontant le Racing 92 à domicile en match de barrage.

Contre les Ciel et Blanc, les coéquipiers de Paul Gabrillagues sont très mal embarqués en subissant un carton rouge dès l'entame du match, destiné à Marcos Kremer. À la mi-temps, les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score de parité (17-17). Au retour des vestiaires, les soldats roses seront dominés par le Racing 92 qui ne leur laissera aucune chance et s'imposera sans problème (20-33).

Ce match fut la dernière d'un certain Morgan Parra qui fera partie du staff des parisiens la saison prochaine. Mais aussi la dernière apparition de Gonzalo Quesada sur le banc du Stade français. L'entraîneur,parti en 2017, était revenu au club en 2020. Il s'en va désormais entraîner la sélection italienne.

Le joueur : Sekou Macalou, le meneur d'homme

Sekou Macalou a littéralement passé un cap cette saison. En 17 matchs de Top 14, le joueur de 28 ans a été titularisé à 16 reprises et inscrit 7 essais pour un total de 1221 minutes. Impérial en défense, le natif de Sarcelles a également fait parler sa vitesse et sa puissance en attaque.

Sekou Macalou lors de la 24ème journée du Top 14 face à Clermont.

Avec le XV de France, le troisième ligne a gagné une place dans le groupe notamment grâce à sa polyvalence. Effectivement, Sekou Macalou peut également jouer ailier comme en novembre ou il remplace Jonhathan Danty et glisse en 11 face à l'Afrique du Sud. Appelé avec les Bleus pour préparer la Coupe du monde, Sekou Makalou devrait, sauf blessure, faire partie des 33 joueurs à disputer le Mondial avec son équipe nationale.

Saison 2023-2024 : nouveau staff, nouvelle ère ?

Pour la saison prochaine, le plus gros changement du club de la capitale va s'effectuer au niveau de l'équipe technique. Gonzalo Quesada sera remplacé par le duo Karim Ghezal - Laurent Labit. Les deux hommes, qui disputeront la Coupe du monde avec les Bleus, prendront leurs fonctions avec le Stade français à l'issue de la compétition. En attendant, le staff sera composé de Morgan Parra, entraîneur des trois-quarts et Paul Gustard, actuellement en charge de la défense.

Avec un nouveau staff expérimenté et de calibre international, le Stade français pourra continuer de surfer sur sa dynamique en Top 14. Sur la scène européenne, le club a écopé de la poule la plus relevée avec le Leinster, Leicester, Sale et les Stormers, la marche risque d'être donc plus compliquée.

Même s'ils perdent de nombreux joueurs importants de l'effectif comme Arthur Coville ou Marcos Kremer, les dirigeants du Stade français pourront compter sur des arrivées de joueurs expérimentés tel que Zack Henry au poste de demi d'ouverture ou encore le trois-quart centre Joe Marchant.