Fabien Galthié a annoncé ce mercredi la liste des 42 joueurs sélectionnés pour préparer la Coupe du monde. Parmi eux, Brice Dulin et Baptiste Serin feront bien leur retour, Gailleton et Bielle-Biarrey sont présents tout comme Arthur Vincent, touché au genou en début de saison, qui n'a plus joué depuis le mois de septembre. Anthony Jelonch et Matthis Lebel sont absents...

La première liste de Fabien Galthié version Coupe du monde est donc tombée ce mercredi matin, comme prévu, comportant son lot de confirmations mais aussi quelques surprises. Par exemple ? Baptiste Serin a bien été l’auteur d’une saison pleine à Toulon, mais il ne compte plus une seule apparition en Bleu depuis le Tournoi des 6 nations 2021. Convoqué quelques fois, jamais retenu sur les feuilles de match depuis, le Girondin de naissance semblait partir derrière Antoine Dupont, Maxime Lucu et Baptiste Couilloud dans la hiérarchie au poste de demi de mêlée. Donc hors course. Une tendance qui s’inverse finalement dans la dernière ligne droite ? Pas complètement. Les trois joueurs pré-cités seront bien là, mais l’encadrement du XV de France ouvre une quatrième piste au poste de demi de mêlée et fait de la place à Baptiste Serin (42 sélections), qui a eu 29 ans ce mardi. Un joli cadeau d’anniversaire. Serin reste dans la danse et sera donc du premier stage préparatoire du XV de France pour « sa » Coupe du monde, à partir du 2 juillet à Monaco.

Autres éléments notables de la liste révélée par Fabien Galthié et son staff, la présence du Rochelais Brice Dulin. Lui aussi avait eu sa chance, même titulaire lors du Tournoi des 6 nations 2021. Avant de disparaître. Au bénéfice de son excellente saison en club, l’ancien du Racing 92 revient dans la course. Il complète le poste d’arrière aux côtés des Toulousains Thomas Ramos et Melvyn Jaminet. Le Montpelliérain Anthony Bouthier en fait les frais.

Gailleton, Bielle-Biarrey et Boudehent, le vent de jeunesse

Du côté des jeunes, quelques nouvelles têtes font également leur apparition. Des joueurs qui avaient déjà été convoqués à Marcoussis, mais sans jamais avoir eu la chance d’enfiler le maillot bleu pour une rencontre officielle. Les deux révélations de la saison en Top 14, Louis Bielle-Biarrey (UBB) et Emilien Gailleton (Pau) sont de ceux-là. Laissés à disposition des « grands » par le staff de l’équipe de France junior (moins de 20 ans) qui lancera sa Coupe du monde ce samedi, les deux trois-quarts seront de la partie à Monaco. Pour eux, comme pour Paul Boudehent (La Rochelle), le rêve de disputer une Coupe du monde en France est permis. Ils auront une carte à jouer.

Arthur Vincent, confiance aveugle

Si le reste de la liste ne comporte pas d’immenses surprises, avec la totalité des cadres du dernier Tournoi au rendez-vous (hormis Anthony Jelonch, blessé), on notera toutefois quelques retours express. Celui du pilier toulonnais Jean-Baptiste Gros, longtemps blessé et qui n’a disputé que quatre matchs en 2023. Le staff lui maintient sa confiance, comme en Arthur Vincent. On sait le Montpelliérain tenu en très haute estime du côté de Marcoussis. Preuve en est encore faite, avec sa présence dès cette première liste, et alors qu’une rechute de rupture d’un ligament croisé le tient éloigné des terrains depuis le 17 septembre (neuf matchs seulement disputés en deux saisons).

Falatea blessé, Lebel écarté

Pour ce qui est des absences, celle de Anthony Jelonch était attendue. Le troisième ligne toulousain est toujours en phase de réhabilitation après sa rupture d’un ligament croisé en février, face à l’Écosse. Ses temps de passage sont bons, sa présence pour la Coupe du monde est toujours espérée. Mais il est encore trop court pour se rendre à Monaco.

Absent également, le pilier de l’UBB Sipili Falatea. Lui aussi est très apprécié par le staff du XV de France et particulièrement l’entraîneur des avants William Servat, mais le Bordelais doit d’abord se remettre d’une blessure à un genou contractée en demi-finale de Top 14. Il en a pour 6 à 8 semaines.

Finalement, celui qui pourra réellement s’estimer déçu de cette première liste est Mathis Lebel. A un poste qui enregistre le retour de Gabin Villière et qui voit le Lyonnais Ethan Dumortier s’installer, l’ailier toulousain ne trouve pas sa place. Pour l’instant, tout du moins, puisque Fabien Galthié a déjà fait savoir qu’il effectuerait régulièrement des changements dans cette liste de 42 joueurs, au cours des deux mois de préparation estivale. Et Lebel, alors, pourrait avoir sa chance dans une prochaine liste.

La liste des 42 joueurs

Piliers : Baille, Wardi, Gros, Atonio, Aldegheri, Bamba, Laclayat.

Talonneurs : Marchand, Mauvaka, Bourgarit

Deuxième ligne : Woki, Flament, R. Taofifenua, Willemse, Chalureau, Verhaeghe.

Troisième ligne : Alldritt, Ollivon, Cros, Macalou, Boudehent, Cretin, Tanga.

Demi de mêlée : Dupont, Lucu, Couilloud, Serin.

Demis d’ouverture : Ntamack, Jalibert, Hastoy.

Centres : Fickou, Danty, Moefana, Vincent, Gailleton.

Ailiers-arrières : Penaud, Villière, Ramos, Jaminet, Dumortier, Bielle-Biarrey, Dulin.

L'ensemble des joueurs et du staff se rassembleront le 2 juillet à Monaco pour un premier stage.