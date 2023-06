La fédération italienne de rugby a annoncé ce vendredi via un communiqué que Gonzalo Quesada (49 ans) succèderait à Kieran Crowley à la tête de la sélection italienne après la Coupe du monde de rugby 2023. L'ancien entraîneur du Stade français prendra ses fonctions à partir du 1er janvier 2024.

Dans son édition du 12 juin, Midi Olympique révélait que le technicien argentin Gonzalo Quesada se rapprochait de la sélection italienne dès la fin de la Coupe du monde. Et, en effet, depuis cette annonce, la fédération italienne a officialisé le départ de Kieran Crowley après la compétition et vient divulguer le nom de son remplaçant : Gonzalo Quesada. Après son aventure au Stade français, achevée par un barrage cette saison en Top 14, celui qui sera remplacé par le duo formé par Laurent Labit et Karim Ghezal était largement convoité. Montpellier avait notamment montré son intérêt puisque Mohed Altrad avait reçu l'Argentin en milieu de semaine dernière. Mais c'est bel et bien avec la Squadra Azzuzra que Quesada poursuivra sa carrière d'entraîneur.

L'ambition de progresser

Le timing de sa nomination lui permettra par ailleurs de prendre un "break", comme il le souhaitait après cette saison éprouvante. Il ne prendra ses fonctions qu'à partir du 1er janvier 2024, étant donné que Kieran Crowley restera avec l'Italie pour la Coupe du monde. L'originaire de Buenos Aires dirigera sa première sélection nationale en carrière. "L'arrivée de Gonzalo Quesada sur le banc d'Italie est une excellente nouvelle pour tout notre rugby, s'est félicité Marzio Innocenti, le président de la fédération italienne. Nous apportons à notre pays l'un des jeunes entraîneurs les plus en vue sur la scène internationale, qui partage avec nous des projets et des ambitions, la vision d'une équipe nationale qui saura performer dans les années à venir sur le long du chemin qui nous mène à la Coupe du monde de rugby australienne 2027. Il a renoncé à des offres de grande valeur, pas seulement sportives, dans un championnat de France où il jouit d'une grande estime et cela rend sa décision encore plus précieuse."

De son côté, Quesada s'est dit "honoré" de devenir le sélectionneur de l'Italie : "Ces dernières saisons, l'Italie s'est beaucoup améliorée, respectant ses principes et développant en même temps un jeu passionnant. Il y a un groupe d'athlètes talentueux qui développeront une expérience internationale croissante dans les années à venir. Notre mission passionnante sera de les guider tout au long de ce voyage, en travaillant dur, en respectant et en développant la culture et les valeurs italiennes, pour amener cette équipe à son plein potentiel."