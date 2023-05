Quel match de fou ! Complètement apathiques en première période et menés 28-0, les Lyonnais ont réalisé une "remontada" fantastique pour finalement décrocher un match nul à la sirène face au Stade français à Jean-Bouin. Lyon n'est pas encore sûr de jouer les phases finales, tout se jouera face à Bayonne sur la dernière journée.

Le public de Jean-Bouin ne s'attendait sûrement pas à voir son équipe mener de 28 points à la pause, mais encore moins à voir cet écart fondre comme neige au soleil en seconde période. Le LOU a pourtant réalisé l'exploit, dimanche 14 mai de passer d'inexistant lors du premier acte à omniprésent après la pause pour refaire son retard et arracher un nul 31-31 à la sirène, privant les Parisiens de l'assurance de finir dans le Top 4 avant de se déplacer à La Rochelle. Les Lyonnais, forts de leurs fins de match de folie ne sont plus qu'à un point des phases finales et peuvent toujours rêver de recevoir le barrage à Gerland.

Match nul complètement fou entre le Stade français et Lyon en clôture de la 25e journée de Top 14 !



L'ambiance n'était pourtant clairement pas à la fête et à l'enthousiasme côté lyonnais aux alentours de 22h quand l'arbitre de la rencontre, Adrien Marbot, a renvoyé les 30 acteurs aux vestiaires après un premier acte totalement manqué par le LOU et au contraire parfaitement géré par le Stade Français. Les Parisiens, dominateurs tant dans la possession qu'au niveau du territoire, ont profité des moindres petites erreurs rhodaniennes pour prendre le large et inscrire 4 essais entre la 10e et la 36e minute de jeu. Des réalisations inscrites sur des relances depuis leur camp pour les deux premières d'entre elles, puis après deux interceptions. La tête basse, les Lyonnais sont rentrés aux vestiaires complètement assommés et menés 28-0.

Une conquête retrouvée

Mais les hommes de Xavier Garbajosa, très critiqué en interne, sont revenus avec de bien meilleures intentions, s'installant tout de suite dans les 22 mètres parisiens, qu'ils n'avaient vu qu'une fois durant les 40 minutes précédentes. Un peu plus de 5 minutes après le début du deuxième acte, Romain Taofifenua a fait parler sa connaissance des règles pour inscrire un essai plein de filouterie en volant le ballon à la sortie d'un ruck après une mauvaise liaison entre deux Parisiens, mettant fin à ce regroupement. À l'expérience, l'international français a redonné espoir à ses coéquipiers qui venaient de perdre un ballon à cinq mètres de la ligne.

Tout s'est finalement inversé en seconde période, le jeu s'est déroulé dans le camp parisien, faisant de l'en-but qui s'y trouvait le seul à voir des essais, et c'est Lyon qui a profité des approximations parisiennes et qui a fait preuve de justesse. Symbole de ce retournement de situation, la conquête lyonnaise, très chahutée en première période, notamment en touche, est redevenu son point fort et a fait perdre les pédales à des Parisiens qui semblaient pourtant en maîtrise. Le Stade Français a ainsi rendu le ballon à cinq mètres de la ligne au LOU sur une touche avec un alignement réduit, car le soutien est parti trop en avance. Une erreur qui a profité à Thibaut Regard qui a terminé sa course derrière la ligne quelques secondes plus tard.

Paris remonte sur le podium, mais peut trembler

Les Lyonnais ont alors repris confiance et sur un ballon porté, puis une action magnifique de près de 10 phases de jeu et presque autant de passes après contact, le LOU est revenu à hauteur en inscrivant à son tour quatre essais en une demi-heure. Joris Segonds a pourtant cru offrir la victoire sur une pénalité à 50 secondes de la fin, mais c'était sans compter sur des Rhodaniens déchaînés qui ont, à leur tour, obtenu une pénalité après notamment une percée de Josua Tuisova côté droit qui leur a fait gagner plus de 60 mètres. Après une petite incompréhension sur le choix à faire, Lima Sopoaga a réussi son coup de pied et arraché le nul après la sirène.

Les deux points ramenés de Paris permettent au LOU de se rapprocher un peu plus des phases finales avant de se déplacer à Bayonne dans deux semaines, son concurrent direct pour le dernier siège. Un bonus défensif pourrait suffire si l'Aviron ne prend pas le bonus offensif face au LOU, il faudrait alors sortir les calculatrices. Pour les Parisiens, une victoire aurait permis de s'assurer de recevoir le barrage à Jean-Bouin, avant de se déplacer à La Rochelle. Le Stade Français remonte tout de même sur le podium, mais avec le même nombre de points que son voisin le Racing 92 et à portée de fusil de l'UBB, cinquième. Si les choses en restaient là, Parisiens et Lyonnais pourraient se retrouver très prochainement, pour une troisième confrontation dans la capitale cette saison.

