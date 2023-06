Au lendemain de la défaite en barrage de Top 14, le Stade français entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée d'un nouveau staff. Mais une question subsiste. Qui sera à la tête du club parisien cet été en l'absence de Labit et Ghezal qui seront aux côtés de Fabien Galthié pour la Coupe du monde ? Morgan Parra, futur entraîneur des trois-quarts apporte des réponses.

La dernière danse de Morgan Parra a eu lieu ce samedi face au Racing 92. Le demi de mêlée aux 71 sélections a donc terminé sa carrière sous les couleurs du Stade français. Une histoire récente qui a débuté en 2022 et qui se poursuivra sous un nouvel angle puisque l'ancien clermontois intégrera le nouveau staff du club parisien constitué de Karim Ghezal et Laurent Labit, actuels entraîneurs du XV de France.

Mais qui dit XV de France, dit Coupe du monde. Pour rappel, le Mondial se déroulera du 8 septembre au 28 octobre 2023 alors que le Top 14 débutera le 19 août pour une durée de trois journées avant de faire une pause pour toute la durée de la Coupe du monde. Laurent Labit et Karim Ghezal n'arriveront donc pas au Stade français avant d'avoir terminé leur aventure avec les Bleus qui débutera le 25 juin (début de la préparation) pouvant aller jusqu'au 28 octobre (date de la finale). "À partir du mois de novembre, nous (avec Karim Ghezal NDLR) entrerons en fonction dans notre nouveau projet.", assurait Laurent Labit en début de saison. En l'absence de ces deux hommes, qui sera aux commandes de l'équipe parisienne pour l'intersaison et les trois premières journées du championnat ?

Laurent Labit et Karim Ghezal seront les entraîneurs du Stade français. Icon Sport - Icon Sport

Paul Gustard et Morgan Parra aux commandes ?

Dans les colonnes du Parisien, Morgan Parra donne quelques indications sur l'organisation du club sans Labit et Ghezal : "On a fait une réunion, on va en refaire d'autres. L'important, c'est que tout soit clair dans la tête des joueurs et des entraîneurs. Que chacun ait son rôle et gère ces trois premiers matchs avant de réattaquer ensemble". L'ancien international précise que l'entraîneur en chef durant ce temps de latence devrait être Paul Gustard, actuel entraîneur de la défense, "moi je serai à ses côtés et ça m'ira bien".

Selon nos informations, le nouveau staff du Stade français rencontrera les joueurs ce mardi. Une réunion est prévue à 14 heures pour dessiner les contours de la saison à venir. Une courte parenthèse pour Labit et Ghezal qui retrouveront Marcoussis le lendemain pour un stage de trois jours avec un groupe élargi du XV de France.