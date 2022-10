Le Stade français veut frapper fort cet automne. Après avoir convaincu deux des actuels entraîneurs du XV de France, Laurent Labit et Karim Ghezal, de prendre les rênes de son encadrement après la Coupe du monde, le club de la capitale entend réaliser un recrutement quatre étoiles. Parmi leurs priorités, les recruteurs parisiens recherchent un centre de haut niveau.

Selon nos informations, ils sont en contacts avancés avec Joe Marchant (26 ans, 12 sélections, 1,83 m, 89 kg), engagé jusqu'au 30 juin avec les Harlequins, avec qui il a été sacré champion d'Angleterre en 2021. Le centre est un pion majeur des lignes arrière du XV de la Rose : il avait été aligné à cinq reprises dont quatre fois comme titulaire lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Un transfert en France le rendrait inéligible pour la sélection mais, avec la diminution du salary cap anglais, la tentation de venir en Top 14 est de plus de plus en plus forte outre-Manche. "Si vous demandez aux joueurs de Premiership qui arrivent en fin de contrat s'ils pourraient envisager un départ pour la France, je pense que 99 % d'entre eux vous diraient oui", a déclaré, le week-end dernier, Rob Baxter, le boss d'Exeter, qui a déjà perdu Sam Simmonds (Montpellier) et qui pourrait voir partir Jack Nowell.

Si le Stade français parvient à boucler le dossier Marchant, il obtiendrait un renfort de tout premier plan pour ses lignes arrière : Joe Marchant est un des meilleurs centres européens et une référence en Premiership. Ses 45 essais en 109 matchs de championnat parlent à eux seuls. Cette saison, il a déjà marqué à trois reprises en quatre journées.