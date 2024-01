Après une année 2023 perturbée, notamment, par une grave blessure au genou, Maxime Gouzou espère enchaîner les rencontres avec Lyon. Et les victoires, après un succès libérateur contre Montpellier !

La sirène a retenti depuis une trentaine de secondes quand Maxime Gouzou s’avance pour plaquer Paul Willemse. Le numéro huit du Lou s’est ensuite replacé et a vu Léo Coly envoyer le ballon à Louis Carbonel, positionné dans l’axe, face au poteau. "J’ai eu peur. Je n’avais vraiment, vraiment pas envie de perdre ce match, il était trop important pour nous, pour le groupe, pour le club", confie-t-il avec du recul. La passe du demi de mêlée montpelliérain trop basse et une montée rapide des Lyonnais ont fait déjouer l’ancien maestro du RCT qui a envoyé le ballon hors du cadre, offrant quatre précieux points à Lyon dans la course au maintien (20-18 score final). "Cela a été un immense soulagement quand il est passé à côté", termine le troisième ligne.

Des sourires à l’entraînement

Sur le contenu, tout n’a pas été parfait côté rhodanien. Mais au niveau comptable, cela repousse le MHR au fin fond du classement. Et le Lou a ainsi répondu au succès d’Oyonnax, avant que Perpignan ne s’impose le lendemain. De quoi "passer un bon réveillon" et avoir plus de sourires à l’entraînement, selon Maxime Gouzou. "C’était plus détendu, mais on est quand même tourné vers le gros défi qui nous attend ce week-end avec ce déplacement à Toulouse, annonce-t-il. On n’est pas à notre place en étant aussi bas au classement. C’est une période compliquée pour nous. La victoire contre Montpellier a fait du bien dans les têtes, c’était vraiment important pour nous de gagner !"

Dans un match au couteau et avec beaucoup de déchet entre deux équipes en grande difficulté, Lyon est venu à bout de Montpellier et se donne de l'air.



Les Héraultais finissent 2023 au fond du classement.



Le film du match > https://t.co/9iasRoS34U#LOUMHR pic.twitter.com/ikx6Z5Kcmd — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 30, 2023

Pour la nouvelle année, les souhaits de Lyon et de Maxime Gouzou sont les mêmes : enchaîner. Le joueur de 25 ans était de retour face aux Héraultais après une blessure à la cuisse qui l’avait privé au dernier moment du déplacement à Castres, avant de le laisser en salle de soins quelque temps. "J’ai eu de bonnes sensations sur le terrain, je suis en forme, lâche-t-il. Cela a été quelque chose de très rapide. S’arrêter deux semaines quand on sort d’une blessure de neuf mois, ce n’est pas bien grave. Cela m’a permis de me régénérer par rapport à mon genou." Ces bonnes sensations dont il parle se sont traduites par 16 plaquages réussis, 46 mètres parcourus ballon en main et trois défenseurs battus.

La J4 comme objectif

Le genou de Maxime Gouzou, le droit précisément, venons-en. Après une belle saison 2022 avec Mont-de-Marsan, il a migré vers le Lou, n’allant pas au MHR comme nombre de ses anciens coéquipiers dans les Landes, dans l’ordre chronologique Alexandre Bécognée, Léo Coly puis Alexandre de Nardi. Pour sa septième rencontre de Top 14, à Pau, il s’est blessé. Le diagnostic est sans appel : une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Sa première saison dans l’élite s’est arrêtée dès le 7 janvier. Mais le joueur formé à Biarritz ne s’est pas concentré sur un retour en Top 14 dès la reprise du championnat. "Pendant ma convalescence, j’avais un focus permanent sur la quatrième journée. Avec le staff sportif et médical nous avions prévu un retour sur cette période-là, en laissant passer la trêve Coupe du monde afin de ne pas se presser pour trois matchs seulement. On a préféré bien prendre le temps pour que je sois compétitif à la quatrième journée. J’avais coché cette rencontre face à Clermont, à domicile. C’était mon objectif et mon fil conducteur ! J’avais comme objectif d’y être et j’ai joué cette rencontre", rembobine-t-il. Alors, pendant l’été, s’il est bien allé dans les Landes, ce n’était pas pour le farniente, la plage et les barbecues mais pour avancer sur sa rééducation au CERS de Capbreton.

Une infirmerie garnie

Cette saison, le numéro huit a disputé cinq rencontres, en attendant le déplacement du Lou à Toulouse, malgré ses débuts retardés et son pépin à la cuisse. Car Maxime Gouzou n’est pas le seul à avoir garni une infirmerie lyonnaise qui comptait 19 joueurs lors de la réception de Montpellier, même si les retours de Liam Allen et d’Arno Botha sont imminents en troisième ligne. Cela lui a offert la possibilité de vite retrouver du temps de jeu après avoir été sur le flanc. "Je prends ce qu’il y a à prendre, confie-t-il. Il faut que j’enchaîne, que je prenne le temps de jeu qu’on me donne. J’ai encore une belle marge de progression. Il y a une forte concurrence, il y a beaucoup de qualité dans le groupe. Avec ce calendrier dense, tout le monde aura sa chance, il faut rester concerné et bien bosser."

Si Maxime Gouzou espère enchaîner les rencontres, cela sera a priori plus dur de récupérer le contrôle de la musique dans les vestiaires, responsabilité qui lui appartenait à Mont-de-Marsan. "Je n’ai plus le droit, mais ce n’est pas bien grave, en rigole-t-il. On a Mickael Guillard pour les sons de la nouvelle génération et Loann Goujon pour le rappel des anciennes musiques." En revanche, malgré son passage dans le Rhône, il n’a pas arrêté de charrier ses partenaires. "Les pièces, tu en prends et il faut savoir les prendre mais aussi les donner, achève-t-il. C’est toujours sympa de pouvoir déconner avec les mecs du vestiaire." Surtout après un succès libérateur contre le MHR qui, on l’espère dans la capitale des Gaules, en appellera d’autres !