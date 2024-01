Pour terminer son année de la meilleure des manières, l'USAP a fait un très gros coup en s'imposant au forceps sur la pelouse de Castres. Un moyen pour Perpignan de finir 2023 sur une bonne note et surtout de se donner un peu d'air au classement.

Pour clôturer cette 11e journée de Top 14, l'USAP est allée réaliser un très gros coup sur la pelouse de Castres (13-17). Dans La Troisième Mi-temps, nos journalistes ont souligné l'état d'esprit et la résilience des Catalans. "Perpignan c'est l'équipe accrocheuse de base, on ne va pas les réduire à ça mais aujourd'hui il fallait faire ce match-là dans des conditions difficiles (...). Ils sont allés au bout, ce n'était pas le match le plus spectaculaire ni de l'année, ni de la journée, mais pour Perpignan c'est un bon bol d'air".

Pour rappel avec 17 points, l'USAP reste toujours à la 13ème place, synonyme de barrage, mais décroche Montpellier avec ses 12 points. Franck Azéma et ses hommes reçoivent en plus Oyonnax lors de la prochaine journée, avant de se déplacer à Lyon, deux concurrents directs contre qui, ils pourraient se faire du bien.