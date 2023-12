Au terme d'un match marqué par de nombreuses erreurs techniques, Lyon a pris le dessus sur Montpellier. Une victoire 20-18 pour les Lyonnais qui se donnent de l'air au classement. De leur côté, les Montpelliérains doivent se contenter du bonus défensif et restent lanterne rouge.

Après deux défaites de suite en championnat, Lyon a renoué avec la victoire ce samedi après-midi dans un match de la peur. Face à la lanterne rouge montpelliéraine, le LOU s'est imposé contre le MHR (20-18) lors de la 11e journée de Top 14. Alors que la pression était grande pour les Lyonnais, ces derniers ont pris le meilleur départ dans cette rencontre "à couteaux tirés". Paddy Jackson a profité de l'indiscipline montpelliéraine pour lancer le LOU grâce à son pied (3-0, 6e). Après avoir occupé le camp du MHR pendant le premier quart d'heure de jeu, Lyon a vu ses efforts récompensés avec un essai de pénalité (10-0, 18e). Un premier écart obtenu grâce aux nombreuses fautes de Montpellier où Harry Williams et Lenni Nouchi ont été sanctionnés notamment. Avant l'essai, l'Anglais a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique avant que le troisième ligne ne le rejoigne juste après. À 13 contre 15, les joueurs de Patrice Collazo ont inscrit leurs premiers points grâce au pied de Louis Carbonel (10-3, 21e).

C'était avant un exploit de Davit Niniashvili. Au cœur du jeu, le Géorgien a récupéré le ballon aux abords des 22 mètres adverses avant de croiser la passe et prendre l'espace. Le Géorgien a inscrit le deuxième essai pour le LOU (17-3), transformé par Jackson. Avant le retour de ses deux exclus, le MHR est revenu au score grâce à son talonneur Vano Karkadze, auteur d'un essai tout en puissance (17-8, 28e). Louis Carbonel a trop croisé sa tentative avant de finalement se rattraper quelques minutes avant la pause. Après des passes des avants lyonnais, le demi de mêlée a croisé sa course pour finalement aplatir dans l'en-but (17-15, 37e). Un essai venant ponctuer une première mi-temps avec beaucoup de rythme, d'intensité et de l'indiscipline.

