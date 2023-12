Très disputée ! La rencontre Lyon - Montpellier jouée samedi dans le cadre de la 11e journée de Top 14 s’est achevée sur une courte victoire des Lyonnais (20-18), malgré une ultime tentative de drop de l’Héraultais Louis Carbonel. Soulagé après ce succès, le demi de mêlée rhodanien Baptiste Couilloud est revenu sur ce match.

Est-ce que cette victoire est un vrai ouf de soulagement ?

Clairement, il n’y a pas d’autre mot ! Nous avons tous envie de passer cette période de fêtes avec le sourire en famille. Pour Noël, c’était râpé, il fallait au moins pouvoir passer le réveillon avec le sourire. Oui, c’est un ouf de soulagement, surtout dans les conditions dans lesquelles nous avons gagné aujourd’hui.

On a vu les joueurs du Lou célébrer chaque ballon gratté ou maul défendu comme une victoire…

Oui, il fallait célébrer les petites choses pour se redonner de la confiance. Nous avons vécu une semaine assez mouvementée, le contexte ne nous était pas vraiment favorable, compte tenu de tous les absents dans le groupe. Il manquait beaucoup de cadres sur le terrain. Il fallait s’appuyer sur tous les petits éléments permettant de remonter la pente et de rester cohérents dans le match.

Qu’avez-vous fait cette semaine ?

Nous avons essayé de tirer un bilan sur ce qui ne fonctionnait pas jusqu’à présent. Pour trouver des solutions dues à la situation actuelle. Lorsque nous débutons le match avec plus de 20 blessés, il faut que l’on se questionne sur notre fonctionnement. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, il y a des choses à régler. Et malgré notre effectif amoindri, nous avons répondu présent.

Vous avez semblé débuter le match sans trop de pression, elle semble être apparue plus tard…

Pourtant il y en avait vraiment. Le discours que j’essayais de tenir au groupe c’était de se préparer comme si on allait jouer un barrage de Top 14 ou une finale de coupe européenne. Car très clairement, une défaite aujourd’hui aurait pu être un tournant dans notre saison. Et cela peut être un signal positif compte tenu des difficultés que l’on connaît aujourd’hui. Pour le coup, nous avons joué plutôt libérés et produit du jeu. Nous avons eu peu d’imprécisions en début du match. C’est rassurant car cela veut dire que même au pied du mur, nous arrivons quand même à jouer libérés. Ce qui est difficile dans ces périodes-là, c’est que le moindre petit grain de sable peut enrayer la machine. Et très clairement c’est ce que l’on a ressenti. En deux actions, tout est remis en question et nous encaissons des points. Derrière, nous nous interrogeons sur ce que nous savons faire. Malgré tout, nous avons été plutôt cohérents sur la gestion du jeu en deuxième période mais n’avons pas su nous mettre à l’abri. Pour gagner avec sérénité.

Est-ce que l’on peut parler de victoire au courage ?

Oui, très clairement. Compte tenu des conditions, c’était le mot d’ordre aujourd’hui. Le courage, l’union sacrée. L’union sacrée entre tous ceux qui font partie du club, que ce soient les supporters, le staff et l’administration. Il y avait besoin de tout le monde aujourd’hui pour faire du bon boulot.

Avez-vous douté dans ce match ?

Je ne dirais pas que nous avons douté mais nous avons eu une petite baisse d’énergie et cela s’est ressenti. Avec quelques erreurs et fautes qui leur ont permis d’avoir l’avantage du terrain. Mais nous n’avons pas paniqué, ne nous sommes pas trop exposés non plus. Et avons su relever la tête et être intelligents sur la fin du match.