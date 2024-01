En feu durant la première partie de l’année 2023 avant de connaître un trou d’air au plus mauvais moment, Ethan Dumortier souhaite avec le nouvel an se reconcentrer sur ses objectifs en club, à commencer par ce premier match sur la pelouse du Stade toulousain.

Cette semaine d’entraînement a-t-elle été plus facile, après le soulagement né de la victoire dans le match de la peur contre Montpellier (20-18) ?

Ce résultat a forcément été très bénéfique pour nous, il nous a permis de retrouver un peu la confiance qui nous manquait ces dernières semaines. Après, sur le contenu, le match a aussi permis de mettre en lumière beaucoup de points d’amélioration potentiels. On les a bien analysés, pour préparer au mieux ce déplacement à Toulouse. On sait que la plus grosse erreur qu’on pourrait faire serait de se croire arrivé et relâcher la pression.

Peut-on se croire arrivé, lorsqu’on pointe au 12e rang du Top 14 ?

On est à une position du classement où on n’a pas envie d’être, clairement, et c’est bien pour cela qu’on ne doit surtout pas se relâcher. Au sein du groupe, nous avons tous le même objectif, remonter le plus rapidement possible au classement. On connaît nos difficultés à l’extérieur depuis le début de la saison, on sait qu’on n’aura rien à perdre à Toulouse, alors peut-être qu’il nous sera plus facile de nous libérer dans cette configuration-là, et au moins de prouver à tout le monde qu’on vaut beaucoup mieux que notre classement actuel.

Au sujet de votre équipe, quels sont les axes d’amélioration que vous évoquiez ?

On travaille à être plus propre, plus structuré, de façon à transformer mieux encore nos actions offensives et retrouver nos schémas le plus précisément possible. Et défensivement… On connaît la qualité des joueurs toulousains, qui sont tous susceptibles d’être très dangereux si on leur laisse un peu d’espace. Samedi, le mot d’ordre sera vraiment que chacun se donne à 100 % pour le collectif.

Le Lou connaît régulièrement de gros temps faibles entre la 30e et la 60e. Comment vous l’expliquez-vous ?

C’est difficile à expliquer, ça ne s’explique pas vraiment, d’ailleurs. Ce sont des faits de match qui se répètent, on les travailla à l’entraînement par des mises en situation. En début de saison, on avait du mal sur les fins de mi-temps et les retours de vestiaires, on y a remédié. Chaque équipe a des laps de temps un peu plus faibles que d’autres et ce qu’on doit surtout chercher, c’est de faire en sorte que ces temps faibles nous coûtent le moins cher possible.

Il y a un an, vous marchiez sur l’eau, au point de disputer le Tournoi comme titulaire. La deuxième partie d’année a été beaucoup plus difficile… Comment analysez-vous l’année qui vient de s’écouler, et que peut-on vous souhaiter pour la prochaine ?

2023 a été globalement une bonne année pour moi. Je suis allé à des endroits où je n’aurais jamais imaginé être, où personne n’aurait imaginé que je puisse aller. Ces expériences m’ont beaucoup appris, et maintenant je dois chercher à utiliser au mieux cette expérience pour gagner en régularité et apporter le maximum à mon équipe. C’est tout ce que l’on peut me souhaiter en 2024 : donner le meilleur au Lou et contribuer à ce que l’équipe remonte au classement à un rang plus conforme à ses ambitions.