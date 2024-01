Découvrez les compositions probables des équipes pour la 12ème journée du Top 14 !

Le XV de départ probable de Pau : 15. Maddocks ou Attissogbe ; 14. Attissogbe ou Tuimaba, 13. Gailleton, 12. Manu, 11. Ezeala ; 10. Simmonds, 9. Daubagna ; 7. L. Whitelock (cap.), 8. Gorgadze, 6. Tagitagivalu ; 5. Capelli ou Metz, 4. S. Whitelock ; 3. Papidze, 2. Rey, 1. Fisi’ihoi.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Seneca, 18. Auradou, 19. Metz ou Capelli, 20. Hewat, 21. Robson, 22. Decron, 23. Tokolahi.

Infirmerie : ça va mieux du côté de l’infirmerie paloise. Le troisième ligne Reece Hewat est de retour dans l’effectif et postule pour la rencontre face à La Rochelle. L’arrière Jack Maddocks est lui incertain. Pas de nouvelle blessure après le match face à Oyonnax mais des absences liées au groupe des moins de 20 ans qui prépare le Tournoi. Desperes, Tlili et Souverbie sont donc absents. Niveau blessure, Steven Cummins (cervicales), Grégoire Arfeuil (genou), Thibaut Hamonou (ischio-jambier), Clément Mondinat (ménisque), Paul Tailhades (genou), Sacha Zegueur (doigt), Eliott Roudil (genou), Ignacio Calles (tendon d’Achille), Clément Laporte (tendon d’Achille) et Brent Liufau (cheville) sont toujours blessés.



Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. West, 12. Seuteni, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow (cap.) ; 7. Botia, 8. Alldritt, 6. Boudehent ou Tanga ; 5. Skelton, 4. Dillane ; 3. Atonio, 2. Lespiaucq, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Latu, 17. Sclavi, 18. Colombe, 19. Picquette, 20. Cancoriet, 21. Tanga ou Boudehent, 22. Berjon, 23. Rhule.

Infirmerie : touchés face à Toulouse, le centre Jules Favre (plancher orbital) et l’ailier Nathan Bollengier (lésion) sont à l’arrêt. L’ailier Raymond Rhule est en phase de reprise. Le talonneur Pierre Bourgarit se rapproche d’un retour à la compétition. L’ailier Jack Nowell (main) devrait être encore trop juste. Le pilier Thierry Paiva (genou) et le troisième ligne Matthias Haddad (genou) sont encore indisponibles. Le centre Jonathan Danty est suspendu.

Le XV de départ probable de Perpignan : 15. Allan ; 14. Veredamu, 13. Taumoepeau, 12. De La Fuente (cap.), 11.Crossdale ; 10. McIntyre, 9. Ecochard ou Deghmache ; 7. Sobela, 8. Oviedo, 6. Van Tonder ; 5. Tuilagi, 4. Orie ; 3. Ceccarelli, 2. Lam, 1. Tetrashvili.

Remplaçants : 16. Ruiz, 17. Chiocci, 18. Tanguy, 19. Fa’aso’o, 20. Deghmache ou Ecochard, 21. Acebes, 22. Brazo, 23. Roelofse.

Infirmerie : les retours s’affinent au sein du groupe dont l’infirmerie s’amenuise au fur et à mesure des journées. Le demi de mêlée Sadek Deghmache (main), le troisième ligne Alan Brazo (cheville) et le centre Apisai Naqalevu (poignet) postulent tous à la feuille de match. Le pilier Giorgi Tetrashvili sera également sur le pont. Si les troisième ligne Lucas Velarte (commotion) et Kélian Galletier (commotion) ne sont plus très loin d’être aptes, c’est quasiment avec tout un effectif au complet qui sera à la disposition de Franck Azéma pour cette rencontre décisive face aux Aindinois.



Le XV de départ probable d'Oyonnax : 15. Sweetnam ; 14. Stark, 13. Bettencourt, 12. Millet, 11. Ikpefan ; 10. Miotti, 9. Ruru ; 7. Credoz, 8. Grice, 6. Lebreton ; 5. Mafi, 4. Battye ; 3. Vaotoa, 2. Geledan, 1. Raynaud (cap).

Remplaçants : 16. Durand, 17. Abraham, 18. Lebas, 19. Picault, 20. Godener, 21. El Khattabi, 22. Bouraux, 23. Berthaud.

Infirmerie : hormis l’indisponibilité temporaire du deuxième ligne Hugo Fabregue suite à une légère commotion, l’état de l’infirmerie ne change pas. Le troisième ligne Luke Hamilton, le deuxième ligne Kevin Kornath et l’ailier Enzo Reybier bouclent leur convalescence. Le troisième ligne Filimo Taofifenua a pu reprendre l’entraînement la semaine précédente. Le centre Chris Farrell a été opéré suite à une blessure à la cheville. Il sera de retour sur les terrains au printemps. Le pilier Alli Oz, touché aux ischios lors du match contre Le Racing, sera lui aussi absent durant trois mois.

Le XV de départ probable de Bordeaux-Bègles: 15. Ducuing ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Bochaton, 8. Tatafu, 6. Vergnes-Taillefer ou Samu ; 5. Ricard ou Coleman, 4. Petti Pagadizabal ; 3. Sadie ou Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Boniface.

Remplaçants : 16. Laterrade, 17. Poirot, 18. Coleman ou Ricart, 19. Samu ou Vergnes-Taillefer, 20. Abadie, 21. Garcia, 22. Gazzotti ou Buros, 23. Tameifuna ou Falatea.

Infirmerie : Carlü Sadie et Ben Tapuai souffrent d’une béquille. Le premier nommé pourrait néanmoins tenir sa place. Un choix sera fait juste avant la rencontre. Mahamadou Diaby souffrait lui, des cervicales et sera laissé au repos. Marko Gazzotti se plaignait d’une cheville, il était en balance néanmoins pour une place sur le banc en cas de choix de 6-2. Damian Penaud, et Matthieu Jalibert au repos à Clermont vont faire leur retour. Blessés de longue durée, Lekso Kaulashvili, Jandre Marais, Yann Lesgourgues, Cyril Cazeaux, Conor Sa.



Le XV de départ probable de Bayonne : 15. Tiberghien ; 14. Erbinartegaray, 13. Martocq, 12. Mori, 11. Baget ; 10. Lopez (cap.), 9. Machenaud ; 7. Bourdeau, 8. Cassiem, 6. Bruni ; 5. Ceyte, 4. Marchois ; 3. Tatafu, 2. Acquier, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Bosch, 17. Perchaud, 18. Leindekar, 19. Paulos, 20. Héguy, 21. Aprasidze, 22. Spring, 23. Tagi.

Infirmerie : Guillaume Rouet, victime d’un K.-O. face au Racing, est ménagé. Arthur Iturria a toujours une gêne aux adducteurs. Reece Hodge a une douleur au pied qui le tient éloigné. Vincent Giudicelli est jugé trop juste pour une reprise en compétition. Peyo Muscarditz, côte cassée, Pieter Scholtz, déchirure au mollet, ne sont pas encore rétablis et prêts à revenir dans le groupe. Yohan Orabé reprend ce week-end avec les espoirs. Quentin Béthune, luxation du coude, n’est pas loin de la reprise. Gaëtan Germain est en phase de réathlétisation. Retour de Facundo Bosch.

Le XV de départ probable du Stade français : 15. Barré ; 14. Hamdaoui, 13. Ward, 12. Merchant, 11. Etien ; 10. Henry, 9. Weber ; 7. Hirigoyen, 8. Habel-Kuffner, 6. Briatte ; 5. Van der Mescht, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3. P. Alo-Emile, 2. Ivaldi, 1. Abramishvili

Remplaçants : 16. Peyresblanques, 17. M. Alo-Emile, 18. Azagoh ou Pesenti, 19. Macalou, 20. Gimbert, 21. Segonds, 22. Laloi ou P. Boudehent, 23. Gomez-Kodela

Infirmerie : pour ce match important face à Clermont, le staff parisien devrait vraisemblablement relancer l’équipe type. Jeremy Ward et Joe Merchant reviennent au centre du terrain, Paul Gabrillagues dans la cage et Zack Henry à l’ouverture. En première ligne, la révélation de ce début de saison Sergo Abramishvili est également de retour après avoir bénéficié de quelques jours de congés.



Le XV de départ probable de Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Fouyssac, 12. Hériteau, 11. Raka ; 10. Belleau, 9. Bézy ; 7. Kremer, 8. Lee, 6. Yato ou Tixeront ; 5. Simmons ou Lavanini, 4. Lanen ; 3. Slimani, 2. Fainga’a ou Fourcade, 1. Falgoux (cap.).

Remplaçants : 16. Fourcade ou Fainga’a, 17. Bibi Biziwu, 18. Lavanini ou Simmons, 19. Dessaigne, 20. Tixeront ou Yato, 21. Jauneau, 22. Plisson, 23. Kiteau.

Infirmerie : le verdict est tombé pour le demi d’ouverture Benjamin Urdapilleta qui sera forfait entre quatre et six semaines dû à une rupture d’un ligament de l’épaule. Le pilier Cristian Ojovan est également indisponible suite à une commotion cérébrale alors que le centre George Moala (cheville) doit déclarer forfait. Le centre Irae Simone (luxation du genou), le demi de mêlée Enzo Sanga (entorse de la cheville), l’arrière Joris Jurand (adducteur) et le deuxième ligne Paul Jedrasiak (pectoral) ne seront également pas du voyage. Le troisième ligne Alexandre Fischer (rupture des ligaments croisés) poursuit sa rééducation.

Le XV de départ du Racing 92 :15. Arundell ; 14. Habosi, 13. Fickou (cap.), 12. Saili, ou Chavancy, 11. Naituvi ; 10. Méliande ou Gibert, 9. Le Garrec ; 7. Kolisi, 8. Joseph, 6. Lauret ; 5. Rowlands, 4. Woki ; 3. Laclayat, 2. Chat, 1. Gogichashvili.

Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Kolingar, 18. Palu, 19. Baudonne, 20. Kamikamica, 21. Gibert ou Méliande, 22. Chavancy ou Saili, 23. Nyakane.

Infirmerie : après avoir été absent de nombreuses semaines, Camille Chat devrait faire son retour samedi au poste de talonneur, laissant Janik Tarrit démarrer la rencontre sur le banc de touche. Commotionné, Fabien Sanconnie sera quant à lui absent, tout comme Juan Imhoff, tout juste de retour de vacances en Argentine. En deuxième ligne, le géant gallois Will Rowlands enchaîne, quand Henry Arundell et Vinaya Habosi devraient ensemble faire des étincelles, au fond du terrain.



Le XV de départ probable de Castres : 15. Dumora (cap.) ; 14. Hulleu, 13. Séguret, 12. Botitu, 11. Palis ; 10. Le Brun, 9. Fernandez ; 7. De Crespigny, 8. Papali’i, 6. Cope ; 5. Staniforth, 4. Vanverberghe ou Nakarawa ; 3. Azar ou Hounkpatin ; 2. Barlot, 1. Guérois ou de Benedettis.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. De Benedettis ou Guérois, 18. Nakarawa ou Vanverberghe ; 19. Delaporte, 20. Arata, 21. Raisuqe 22. Goodhue, 23. Hounkpatin ou Azar.

Infirmerie : victime d’une commotion sur un plaquage très limite du Catalan Lam la semaine dernière, Pierre Popelin va manquer les deux prochaines semaines de compétition. Ardron sera absent pour les six à huit prochaines semaines pour soigner une entorse au genou, tandis que Walcker va encore besoin de deux bons mois de plus pour se remettre d’une pubalgie. Macurdy (épaule), Tierney sont également indisponibles. Côté bonnes nouvelles, Pieterse est en phase de reprise et les supporters castrais pourraient assister ce week-end aux grands début du centre all black Jack Goodhue.

Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Mallia ; 14. Lebel, 13. Delibes ou Chocobares, 12. Ahki, 11. Bituniyata ou Delibes ; 10. Ramos, 9. Dupont (cap.) ; 7. Cros, 8. Jelonch, 6. Willis ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Aldegheri ou Merkler, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Ainu’u, 18. Vergé, 19. Brennan, 20. Roumat, 21. Germain, 22. Chocobares ou Bituniyata, 23. Merkler ou Aldegheri.

Infirmerie : très en forme ces derniers temps, Pierre-Louis Barassi a ressenti une gêne musculaire à un mollet en début de semaine et aucun risque n’est pris avec le centre. Aucun blessé supplémentaire est à noter après le déplacement à La Rochelle. Paul Costes (genou), Thibaud Flament (pied) et Arthur Retière (ischios) sont encore à l’infirmerie et sont indisponibles pour cette rencontre. Au rayon des bonnes nouvelles, Dorian Aldegheri est désormais apte. De son côté, Romain Ntamack poursuit sa rééducation.



Le XV de départ probable de Lyon :15. Niniashvili ; 14. Mignot, 13. Maraku, 12. Godwin, 11. Dumortier ; 10. Jackson, 9. Page-Relo ; 7. Pacheco, 8. Gouzou, 6. Botha (cap.) ; 5. Guillard, 4. Kpoku ; 3. Bamba, 2. Marchand, 1. Devisme.

Remplaçants : 16. Coltman ou Charcosset, 17. Rey ou Kaabeche, 18. Vignolles, 19. Allen, 20. Rimet, 21. Berdeu, 22. Regard ou Rattez, 23. Simutoga ou Tafili.

Infirmerie : le demi de mêlée Martin Page-Relo (épaule), le centre Josiah Maraku (ischios) et l’ailier Ethan Dumortier (côtes) sont opérationnels, tout comme les troisième ligne Liam Allen (genou) et Arno Botha (côtes), qui portera les galons de capitaine en l’absence de Couilloud (ménagé). On notera aussi, et surtout, la première apparition dans le groupe de l’ouvreur Léo Berdeu (genou), de retour après huit mois d’absence. Lambey (nez), Goujon (mollet), William (cheville) et Radradra (ischio) devraient faire leur retour le 13 janvier face au Connacht.

Le XV de départ probable de Montpellier 15. Bouthier (cap.) ; 14. Tisseron ou Bridge, 13. Vincent, 12. Serfontein, 11. Lam ; 10. Carbonel ou Garbisi, 9. Reinach ; 7. Bécognée, 8. Simmonds, 6. Camara ; 5. Willemse, 4. Van Rensburg ; 3. Lamositele, 2. Paenga-Amosa ou Karkadze, 1. Erdocio.

Remplaçants : 16. Karkadze ou Paenga-Amosa, 17. Forletta ou Fichten, 18. Duguid ou Tauleigne, 19. Nouchi ou Doumenc, 20. Dakuwaqa, 21. Coly, 22. Garbisi ou Carbonel, 23. Williams.

Infirmerie : fort heureusement en ces temps troublés, l’infirmerie héraultaise est vide, ou quasiment vide. Le MHR pourrait même enregistrer plusieurs retours, comme celui du troisième ligne et co-capitaine Yacouba Camara, l’ailier Ben Lam, ainsi que le centre sud-africain Jan Serfontein. Le deuxième ligne Paul Willemse devrait vraisemblablement retrouver une place de titulaire.



Le XV de départ probable de Toulon : 15. Jaminet ; 14. Wainiqolo, 13. Fainga’anuku, 12. Paia’aua, 11. Villière ; 10. Biggar ou Hervé, 9. White ; 7. Ollivon (cap.), 8. Isa, 6. Coulon ; 5. S. Rebbadj, 4. Halagahu ; 3. Brookes, 2. Singleton, 1. Devaux.

Remplaçants : 16. C. Tolofua, 17. Priso, 18. Ribbans, 19. S. Tolofua, 20. Lobzhanidze, 21. Hervé ou Biggar, 22. Waisea, 23. Gigashvili.

Infirmerie : touchés face à Paris, le troisième ligne Esteban Abadie (genou) et l’ailier Gaël Dréan (commotion) sont forfaits pour ce déplacement dans l’Hérault. Le deuxième ligne Brian Alainu’uese n’a pas participé aux séances du début de semaine. Le centre Rayan Rebbadj a rejoint France 7. Ils rejoignent les talonneur Teddy Baubigny (main, retour attendu au courant du mois), Anthony Étrillard (tendon d’Achille) et le demi de mêlée Baptiste Serin (épaule, retour attendu fin mars) au sein de l’infirmerie. Le centre Duncan Paia’aua (mollet) fait son retour parmi le XV de départ, en compagnie de l’ailier Jiuta Wainiqolo, qui doit retrouver le rythme de la compétition.